L’Espai Ermengol de la Seu organitza la sortida “Descoberta familiar del Dolmen de Bescaran”

A càrrec de l’arqueòloga Anna Bonet i organitzat per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, el diumenge 4 de setembre a les deu del matí, es realitzarà una sortida interpretativa anomenada ‘Descoberta familiar del Dolmen de Bescaran’.

Per a poder assistir a aquesta activitat cal fer inscripció prèvia a: www.turismeseu.com/reserves. Té un cost de 2 euros per als adults més despeses de gestió, i gratuït per als menors de 12 anys, més despeses de gestió.

Aquesta activitat, que s’emmarca dins del programa ‘Rutes a peu per l’Alt Urgell’, consisteix en la descoberta del context de la prehistòria al dolmen situat dins el terme de Bescaran, anomenat la Cabana del Moro, i en explicar com es vivia a l’edat de bronze a partir de les restes que s’hi van trobar.

Aquesta sortida té una durada aproximada de dues hores i mitja, amb un desnivell de 198 metres i una distància de 9’8 km. Es recomana portar aigua i gorra.