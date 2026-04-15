Moliné (PS) demana informació sobre projectes de transport per cable a Andorra

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Laia Moliné, ha entrat a tràmit parlamentari una demanda d’informació adreçada al Govern per a conèixer en detall l’estat i les perspectives dels possibles projectes de transport per cable al Principat. En la iniciativa parlamentària, Moliné sol·licita tota la informació disponible sobre la viabilitat d’implantar sistemes com el telecabina o altres solucions equivalents com a alternativa o complement als actuals sistemes de mobilitat.
Segons el document registrat aquest dimecres al Consell General, la consellera vol aclarir si existeixen estudis tècnics o anàlisis prèvies sobre aquesta qüestió i, en cas afirmatiu, conèixer-ne les dates, les empreses responsables i el cost assumit amb fons públics.
A més, la demanda també inclou informació detallada sobre els possibles traçats analitzats, les zones afectades i els objectius de mobilitat associats, així com les conclusions principals dels estudis, incloent la viabilitat tècnica, el cost estimat, la capacitat de transport i la demanda prevista.
La consellera vol saber si el Govern ha comparat els diferents models de transport, com el telecabina, el tramvia o el sistema d’autobusos, i quina és la seva posició actual respecte a aquesta possible solució: si es tracta d’un projecte en estudi, descartat o inclòs en la planificació futura.
Finalment, la pregunta parlamentària posa el focus en conèixer si hi ha hagut contactes o propostes per part d’operadors privats i en la voluntat del Govern davant la possible integració d’aquest sistema amb la xarxa actual de transport públic del país.
Amb aquesta iniciativa, la consellera general Moliné vol “garantir transparència sobre projectes que poden tenir un impacte significatiu en el dia a dia de la població i contribuir a un debat informat sobre el futur de la mobilitat a Andorra en un context de creixent preocupació pel trànsit i la sostenibilitat”.