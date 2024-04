3a edició del programa d’activitats de benestar emocional per a joves

Una sessió d’aeroioga (Carnet Jove Andorra)

Aquest dimecres, dia 24 d’abril, comencen les activitats que Carnet Jove Andorra organitza, per tercer any consecutiu, per a promoure entre el jovent la importància de cuidar de la seva salut mental i facilitar-los eines i recursos que ajudin al seu benestar emocional.

El programa d’activitats d’enguany s’amplia amb més sessions d’iniciació a disciplines com l’aeroioga o el vinyasa ioga, per a potenciar el cos i la ment i es repeteix la sessió de mindfulness on els inscrits poden descobrir eines d’autoconeixement i tècniques per a relaxar la seva ment. Totes les activitats s’organitzen amb la col·laboració del centre Komorebi.

La programació es complementa amb tallers de cuina saludable, on a través de diferents receptes el jovent podrà gaudir d’una bona alimentació, coneixerà com llegir etiquetes i aprendrà a preparar tàpers amb tots els nutrients necessaris. El dos tallers de cuina els imparteix el dietista Mohit Hemnani.

Cada activitat compta amb un nombre limitat de places i s’ha fixat un preu especial que oscil·la entre els 5 euros i els 15 euros. El registre a les activitats es pot fer al web de Carnet Jove Andorra.

A banda d’aquestes activitats, durant el mes d’abril, Carnet Jove Andorra ha posat a disposició de les usuàries i usuaris tot un seguit de recursos informatius a l’App del Carnet Jove Andorra entorn del benestar emocional, perquè els puguin consultar i resoldre dubtes.





PROGRAMA D’ACTIVITATS

Taller de cuina. “Tàpers saludables: receptes sanes per a menjar a la feina o a la uni“

Dimecres 24 d’abril a les 19 h. Cuines Comella





Taller de cuina. “Cooking happiness: Com pot ajudar l’alimentació al teu benestar emocional”

Dijous 25 d’abril a les 19 h. Cuines Comella





Sessió aeroioga. “Potencia el teu cos i la teva ment… en suspensió!“

Dissabte 4 de maig a les 11 h i a les 16.30 h. Komorebi





Sessió vinyasa ioga. “Prova el ioga més dinàmic“

Dissabte 4 de maig a les 17.45 h. Komorebi





Sessió mindfulness. “Eines i tècniques per al teu dia a dia“

Dissabte 4 de maig a les 12.15 h. Komorebi