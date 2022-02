3 exercicis de relaxació per a dormir i aconseguir un son reparador

Dormir bé és una de les activitats més importants que hem de realitzar per a mantenir el nostre cos sa. Dormir almenys 7 hores cada nit ens permet mantenir un pes saludable, cuidar el nostre cor i fins a evitar malalties com la hipertensió i la diabetis.

En moltes ocasions l’ansietat, els mals hàbits, i fins i tot els aparells electrònics, ens impedeixen aconseguir un son de qualitat. Apaga el teu cel·lular una hora abans d’allitar-te i intenta fer algun dels següents exercicis abans de dormir. Veuràs com notes la diferència.

Comiat i agraïment. Consisteix a pensar en aquells moments que t’han desanimat o t’han fet sentir malament per a acomiadar-los i oblidar-los. Després has de pensar en totes les coses bones que han passat durant el dia i en aquelles persones que t’han fet sentir bé, agraeix-ho i mantingues aquest sentiment càlid.

Respiració diafragmàtica. L’única cosa que has de fer és inhalar durant quatre segons portant l’aire a l’abdomen, aguantar sense respirar durant set segons i després exhalar de manera sonora per la boca durant vuit segons. Pots repetir-ho les vegades que ho desitgis uns minuts abans de dormir.

Tècnica de l’entrenament autogen. Consisteix a identificar les sensacions que transmet el nostre cos per a després relaxar-lo. Tomba’t en el llit en una postura còmoda. Tanca els ulls i relaxa el teu cos per zones, per exemple, concentra’t a la teva cama esquerra i sent com et pesa i agafa calor. A continuació hauràs de relaxar aquesta part del cos fins que sentis que ja no et pesa. Realitza això amb totes les parts del teu cos fins que et sentis més còmode i lleuger.

No dormir bé té conseqüències directes en la nostra salut com l’augment de pes i problemes cardiovasculars. Així que deixa de comptar ovelles, i intenta algun d’aquests exercicis per a relaxar-te abans de dormir. Dolços somnis!

Per tuhogar.com / AMIC – Tot Sant Cugat