J. J. Delgado: “Les empreses no volen ser digitals, però volen créixer com elles”

Amazon i Estrella Galicia tenen quelcom en comú: J. J. Delgado i la seva filosofia. Ell és l’home que està darrere del rècord en vendes en un sol dia d’Amazon, aconseguit en el Black Friday del 2015. També és qui està al capdavant de la transformació digital d’Estrella Galicia, materialitzada amb MOVE i TheHop. És un fidel defensor de “digitalitzar amb propòsit” i això és el que està fent a la companyia cervesera d’Hijos Rivera.

Els gegants tecnològics han tingut immunitat durant la pandèmia i així ho mostren els seus resultats. Durant el 2020 Amazon va duplicar els seus beneficis respecte al 2019, i encara que el creixement del rei del comerç electrònic s’ha alentit en el 2021, fins al tercer trimestre ha incrementat els seus beneficis gairebé un 30% respecte al mateix període del 2020. A Apple aquest creixement ha estat del 25%; i a Google del 121%.

Sembla lògic que la resta de mortals vulguin seguir les petjades d’aquestes companyies, però J. J. Delgado ho té clar: “les empreses no volen ser digitals, volen créixer com elles”. I per a aconseguir-ho, han de trobar el seu propòsit en aquest inevitable camí cap a la digitalització.

De fet, el concepte del propòsit, Delgado l’extrapola també a l’àmbit personal-professional de les persones, per a trobar una gran motivació. Ell va trobar el seu propòsit un dia de pluja, minuts abans de presentar la seva dimissió a Amazon. Va veure per la finestra una cua de joves que entraven a l’edifici d’oficines. “Eren els joves que lideraran l’economia del futur i jo volia inspirar-los -explica l’ex d’Amazon-. Per sort, no vaig presentar la meva dimissió”.

Per aquest motiu, Delgado volta per escenaris i empreses donant conferències i aportant coneixement i inspiració. L’última va tenir lloc al Cornellà Creació Fòrum, on va aconseguir fer ballar al públic abans de començar a parlar.

El moment de les pimes i els emprenedors

Delgado explica el seu èxit a Amazon amb dues principals raons. Per una banda, “s’havia treballat durant anys per enriquir la cultura del Black Friday” i, per una altra, havien aconseguit escalar encara més les ofertes: “aquell any teníem moltes més ofertes i de major qualitat”, explica

Però no cal ser una gran multinacional per aconseguir l’elixir digital. De fet, segons Delgado, “aquest és el millor moment en la història de l’economia per a les petites i mitjanes empreses“. No només perquè la seva mida facilita que pivotin cap a aquests models, sinó perquè tenen accés a una inesgotable llista de serveis i oportunitats a molt baix cost, com internacionalització, gestió de CRM o publicitat, entre d’altres. “A les xarxes hi ha campanyes des d’un euro”, exemplifica Delgado.

Carrera d’obstacles

El problema arriba quan manca l’estratègia. “Com la digitalització és un concepte tan ampli -explica Delgado-, hi ha companyies que s’embarquen en projectes ambiciosos sense tenir clars quins són els retorns o quines són les peces que han d’anar construint abans”. De fet, admet que dels aspectes on van dedicar més esforços a l’hora d’encetar la transformació digital d’Estrella Galicia va ser definir el concepte de ‘ser digital’. La pregunta clau “que ens havíem de fer i que s’han de fer les empreses és: què és ser digital per a la meva companyia?”.

El segon obstacle: la formació. La digitalització necessita com a base una cultura de la innovació i un coneixement adequat. Segons Delgado, el que necessiten tant pimes com emprenedors és “creure’s que són capaços de transformar-se” i “el coneixement per a fer-ho possible”. Delgado ho diu des de l’exemple: es llegeix una mitjana de 50 llibres l’any. “És impossible ser competitius si no ens reciclem”, sentencia l’ex-Amazon.

Un reconeixement a l’educació i als gimnasos

La pandèmia va suposar un cop de realitat per a molts negocis en termes de digitalització. En la lluita per sobreviure, aquells sectors que no oferien els seus serveis online van haver d’accelerar els seus processos i connectar amb l’usuari en el format digital. Com a bons exemples, Delgado destaca l’educació i els gimnasos.

“Encara que hi havia moltes iniciatives d’e-learning, no ha estat fins a la pandèmia que totes les universitats i centres educatius han pivotat de veritat cap a aquest format”, explica Delgado. I afegeix: “la gent ha après a aprendre digitalment, i ja no hi ha marxa enrere”.

El món del fitness també ha viscut una disrupció exemplar. “És un sector que, a més, estava patint molt per la competitivitat” i ha trobat el seu salvavides amb el format online. De fet, avui dia ja hi ha algun gimnàs que funciona exclusivament amb classes en línia.

Per Elena Busquets