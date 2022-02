S’aprova el Reglament de la Comissió Nacional d’Habitatge

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, el Reglament de la Comissió Nacional d’Habitatge, que regula –entre d’altres– la naturalesa, la composició i les funcions de la comissió.

Es recorda que la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) va crear alhora la Comissió Nacional de l’Habitatge com a òrgan consultiu i de participació, que recull i consolida tota la feina feta per la Taula Nacional de l’Habitatge.

D’aquesta manera, la Comissió Nacional de l’Habitatge s’adscriu a l’INH com a un òrgan consultiu i de participació, que –entre d’altres– té com a funcions intercanviar informació i contribuir a definir, a elaborar i a analitzar propostes en relació amb les polítiques d’habitatge, així com debatre i analitzar els avantprojectes normatius i els plans i programes que tinguin incidència sobre l’habitatge promoguts pel Govern, pels comuns i per l’INH.

A la vegada, la comissió també ha de fer propostes per fomentar la col·laboració, la cooperació i la coordinació interadministrativa o contribuir a definir i elaborar propostes d’estudis en matèria d’habitatge, urbanisme, sòl i edificació. És a dir, el seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació i al disseny de propostes a l’INH adreçades a la millora.

Pel que fa a l’organització de la mateixa Comissió, s’han creat dos nivells organitzatius. D’una banda, el Ple, que està presidit pel president del Comitè Director de l’INH i que reuneix totes les persones que formen part de la Comissió. Aquests són alts càrrecs del Govern, representants dels Comuns, el Raonador del Ciutadà i membres d’entitats privades com Andorran Banking, l’Associació Andorrana de Consumidors, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, Càritas Andorrana, el Col·legi d’Agents i gestors Immobiliaris d’Andorra, el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra i el Fòrum Nacional de la Joventut.

D’altra banda, la Comissió està formada pels grups de treball que, per assolir objectius específics, estan formats per diferents membres del Ple amb l’objectiu d’analitzar i treballar propostes i elevar-les al Ple.

Per tant, la Comissió Nacional de l’Habitatge es concep com a un òrgan plural i de representativitat transversal i àmplia de la societat civil i dels agents econòmics i socials.