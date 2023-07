260 milions per a millorar l’N-260, a l’Eix Pirinenc

La consellera de la Generalitat, Ester Capella, a l’N-260, a l’Eix Pirinenc (Govern.cat)

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella i Farré, ha presentat avui dilluns durant una visita al Pallars Sobirà l’aportació del Govern català de 260 milions d’euros per a desenvolupar actuacions a l’N-260, (Eix Pirinenc) amb l’objectiu “de millorar la cohesió i l’equilibri territorial del Pirineu”. Les obres, així, “facilitaran la comunicació entre els nuclis de població i possibilitaran l’accés als serveis públics, a les activitat i als llocs de treball”, ha exposat.

Les actuacions a l’N-260 formen part del protocol signat amb l’Estat espanyol recentment que dota la Generalitat de 914 milions d’euros associats a les encomanes de gestió per a executar diverses obres al territori. Segons aquest protocol, el Govern impulsarà els estudis i portarà a terme les obres per a millorar l’Eix Pirinenc, principalment a la demarcació de Lleida, una demanda històrica del territori.

Així, Capella ha posat de relleu que “el Pirineu mereix unes infraestructures dignes. El govern espanyol ha desatès el Pirineu al llarg de la història, ni li ocupa, ni se’n preocupa”, ha argumentat la consellera. Les millores proposades a l’N-260 “són en bona part un deute històric de l’Estat amb el nostre país”, ha manifestat. “No és tolerable el dèficit estructural d’inversió i manteniment que pateix Catalunya per part de l’Estat”, ha denunciat.

“Des del Govern” ha exposat, “volem posar les infraestructures al servei dels grans reptes socials, econòmics i ambientals del país” i ha posat de relleu que “el dret a l’accessibilitat és un dret fonamental que hem de garantir, perquè es garantia de drets socials”. La millora de l’N-260 també esdevé una eina contra el despoblament “en línia amb l’Estratègia Pirineu, les polítiques d’arrelament i de desenvolupament rural”.

Les actuacions han de dotar l’N-260 d’una major funcionalitat, seguretat i accessibilitat i consistiran en:

Rehabilitació de ferm i actuacions de manteniment i explotació a l’N-260. Millores de seguretat a l’N-260 i als seus elements de connexió. Actuacions de nova infraestructura o condicionament a l’N-260

Un conveni concretarà els detalls per a executar les obres de millora en aquest eix viari, per a les quals l’Estat transferirà 260 milions d’euros. “Són actuacions urgents, com les altres tres previstes al protocol d’encomanes: l’N-II, els enllaços a l’AP-7 i AP-2 i els dos intercanviadors al Vallès”, ha assenyalat.

En aquest sentit, la consellera de Territori ha fet palès que el Departament ja n’ha enviat una proposta al Ministeri espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a qui ha emplaçat per a signar-lo “de forma immediata”. Així, “si l’Estat vol, demà mateix podríem signar els convenis, que han de millorar la vida de les persones”, ha afirmat Capella. “El Govern de Catalunya ha complert. Ara li toca a l’Estat complir amb les seves obligacions”, ha sentenciat.





Visita als Pallars

Al Pallars Sobirà, a més de la presentació de l’aportació a la millora de l’N-260, la consellera de Territori ha visitat l’Ajuntament d’Alt Àneu, on s’ha reunit amb representants municipals i comarcals. Així mateix, al Pallars Jussà, avui també ha visitat el Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i la seu de l’Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, ubicats a Tremp.