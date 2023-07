Sessions a Andorra i la Seu per al calendari Bombers amb causa

Portada del calendari Bombers amb causa del 2022 (Bombers.cat)

Aquest dimarts, a les 18 hores, es realitzarà la segona sessió de fotos de la 13a edició del calendari solidari Bombers amb causa. El protagonista de la fotografia és l’Aran, que té 13 anys, resident a la Seu d’Urgell, i és pacient de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L’objectiu de la sessió és produir una jornada inoblidable a través de la complicitat dels infants amb el Cos de Bombers d’una manera divertida, fent-los passar una bona estona. El fil conductor d’enguany és l’autoprotecció dels bombers i les tasques o elements que utilitzen en la prevenció.

La fotògrafa d’aquesta segona sessió és la Maricel Blanch, fotoperiodista freelance que combina el fotoperiodisme amb reportatges documentals. Col·labora habitualment amb Europa Press i ha publicat a diferents mitjans com El País, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Periòdic d’Andorra, Revista Contexto, La Directa, Pikara Magazine, Revista Líbero y Revista Panenka.





Els infants, protagonistes d’un calendari solidari que fa 13 anys

Aquesta serà la segona sessió de les tretze previstes per als propers dies. Els infants participants en les fotos són la quitxalla de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues i Sant Joan de Déu Terres de Lleida.

Les ubicacions seran, per ordre de realització, Tarragona, la Seu d’Urgell, Begues, Aran, la Garriga, la Jonquera, Tremp, Barcelona, Falset, Andorra, Girona, Barcelona de nou i Tivissa.

Els Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu col·laboren en aquest projecte solidari des de l’any 2011, arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils.

A partir de l’edició del calendari del 2018, es va començar a destinar fons també a projectes socials d’acompanyament a infants en risc d’exclusió social, beneficiant-se centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d’altres. Una vessant solidària que es seguirà mantenint en l’edició del 2023. Igualment, com ha estat habitual els darrers anys, també hi participen els Bombers de Barcelona, els d’Andorra i els Pompièrs d’Aran.

Des del seu inici, el calendari solidari ha comptat amb la participació desinteressada de diversos fotògrafs de reconegut prestigi professional que han dotat al calendari d’una alta qualitat en les seves fotografies. Enguany, noms com Lorena Sopena, David Oliete, Anna Tur, Josep Camps, Sara Cabarrocas, Carles Esporrin, Pepa Vives, Facundo Santana, Maricel Blanch, Josep Ribas, Maria Joliu, Lídia Larrosa i Núria Caro col·laboraran en captar aquestes instantànies sumant-se així a la causa.

Durant aquests 13 anys s’ha comptat amb professionals de la fotografia com Danny Caminal, Elisenda Pons, Jordi Ribot Puntí, Gemma Miralda, Jordi V. Pou, Laura Guerrero, Xavier Bertral, Cristina Calderer, Alfons Rodríguez, Anna Surinyach i Pablo Tosco, entre d’altres.





El projecte Bombers amb Causa segueix sumant solidaritat

Des dels seus inicis, el projecte Bombers amb Causa porta recaptada la xifra de 800.961 euros, aconseguida principalment per la venda del calendari, però, també, per altres iniciatives que se sumen al projecte com la FestaVal d’Esparreguera i les curses solidàries. Els fons es destinaran a finançar programes de recerca en malalties infantils i d’atenció a la infància en risc d’exclusió social.





El projecte Bombers amb Causa de 2023 ha aconseguit recaptar 99.000 euros

Amb aquests diners, es finançaran 9 projectes de Sant Joan de Déu. D’una banda, 2 beques de recerca: Una beca d’un import de 30.000 euros anirà al grup d’investigació del Dr. Jordi Antón de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que estudia millorar les teràpies d’infants amb malaltia reumàtica crònica. I una segona beca, també de 30.000 euros, al grup del Dr. Angel Montero Carcaboso de l’Institut de Recerca de l’Hospital pel tractament del retinoblastoma amb un nou fàrmac que penetra en el sistema nerviós central.

Igualment, es donarà continuïtat a 5 projectes socials d’anys passats com són el de Reforç escolar per a nens i nenes nouvinguts de la Fundació Bayt Al-Thaqafa (5.000 euros), 3 projectes relacionats amb la salut mental dels infants de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida (9.636 euros) i el projecte conjunt de l’Hospital Sant Joan de Déu amb la Fundació SJD d’Atenció a la Dependència anomenat ‘A peu de llit’, que dona suport domiciliari a infants al final de la vida o que pateixen una malaltia crònica (8.000 euros).

Enguany s’han finançat 2 projectes socials nous com són la Ludoteca per a nens i nenes de famílies refugiades allotjades a la Llar Manresa de la Fundació Germà Tomàs Canet (6.364 euros) i un projecte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu: la habilitació i condicionament de l’Espai Kids Outdoors per a mantenir els vincles familiars intergeneracionals quan es produeix una hospitalització (10.000 euros).