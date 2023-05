20.000 euros d’Unicef Andorra per a Síria i Turquia

Unicef tenint cura dels infants i les dones a Síria i Turquia arran dels terratrèmols (Unicef Andorra)

Fa cent dies, després que els terratrèmols colpegessin Turquia i Síria, UNICEF Andorra va iniciar una campanya de recaptació d’emergència per a les famílies i els infants que es van veure afectats per aquesta situació catastròfica.

Després dels terratrèmols més mortífers de la història recent de Turquia i Síria, milions d’infants i famílies estan lluitant per reconstruir les seves vides, amb 2,5 milions de nens i nenes a Turquia i 3,7 milions a Síria que necessiten assistència humanitària contínua.

Gràcies a donacions particulars i a les iniciatives solidaries organitzades pels amics i col·laboradors, UNICEF Andorra podrà enviar a Turquia i a Síria 20.000 euros.

“En les seqüeles dels terratrèmols, els infants d’ambdós països han experimentat pèrdues i dolor inimaginables”, va dir la directora executiva d’UNICEF Catherine Russell, que va visitar els dos països poques setmanes després dels terratrèmols inicials. “Els terratrèmols van colpejar zones on moltes famílies ja eren increïblement vulnerables. Els infants han perdut familiars i éssers estimats, i han vist les seves llars, escoles i comunitats devastades i tota la seva vida ha canviat.”

Fins i tot, abans dels recents terratrèmols, moltes famílies de les zones afectades ja patien situacions difícils. A les regions de Turquia, les taxes de pobresa entre els infants ja eren altes, amb aproximadament el 40% de les llars que vivien per sota del llindar de pobresa, en comparació amb al voltant del 32 per cent vist a tot el país. Les estimacions mostren que sense un suport local i internacional sostingut, incloses les transferències de diners i la garantia de l’accés a l’educació, aquesta xifra podria ascendir a més del 50 per cent.

En l’actualitat, els infants vulnerables de les zones afectades estan exposats a amenaces com la violència, el matrimoni forçat o el treball forçat, i l’abandó escolar. L’educació de gairebé quatre milions d’infants inscrits a l’escola va ser interrompuda, incloent més de 350.000 refugiats i infants immigrants. Mentre que

Turquia ha progressat en la reducció d’aquests riscos en els últims anys, l’impacte dels terratrèmols podria fer que tornés a funcionar.

A Síria, els infants ja lluitaven després de 12 anys de conflicte sostingut, que ha tingut un impacte en totes les infraestructures i serveis públics. Els terratrèmols massius al febrer van exacerbar-ho, causant més danys a les escoles, l’assistència sanitària i altres infraestructures essencials. Els greus danys causats a les infraestructures d’aigua i clavegueram han posat a 6,5 milions de persones en un risc elevat de malalties transmeses per l’aigua, inclòs el còlera.

Es calcula que 51.000 infants menors de cinc anys probablement pateixen una malnutrició aguda moderada i severa i 76.000 dones embarassades i en període de lactància necessiten tractament per a la malnutrició aguda.

S’estima que 1,9 milions d’infants han vist la seva educació interrompuda, i moltes escoles encara s’utilitzen com a refugis. Durant els últims 100 dies, molts d’ells continuen vivint en situacions increïblement difícils, amb un augment de l’estrès degut a la incertesa addicional de no saber quan han de traslladar-se d’un refugi a un altre.

“El camí cap a la recuperació és llarg, i les famílies necessitaran el nostre suport continu”, va dir Russell. “L’impacte a llarg termini del desastre, incloent preus dels aliments i l’energia, combinats amb la pèrdua de mitjans de vida i l’accés als serveis, empenyerà a centenars de milers d’infants a la pobresa. Tret que es doni prioritat a l’assistència financera i als serveis essencials per a aquests infants i famílies com a part del pla de recuperació immediat i a llarg termini, els infants continuaran tenint un major risc d’explotació i abús.”

UNICEF ha estat treballant incansablement des dels terratrèmols per a augmentar l’assistència immediata que salva vides a les comunitats afectades, avaluant els impactes del desastre i donant suport a la rehabilitació de la infraestructura danyada i la restauració dels serveis bàsics. No obstant això, es necessita més suport per a abordar la crisi actual.

UNICEF Andorra agraeix el suport econòmic de la societat andorrana en la tasca de protegir els drets dels infants a Turquia i Síria. UNICEF seguirà treballant en els dos països invertint en àrees clau, incloent l’assistència financera per a les famílies, l’accés a una educació de qualitat i l’accés al suport psicosocial. Aquestes inversions ajudaran a treure a les famílies de la pobresa i evitaran resultats negatius com el matrimoni infantil i el treball infantil.

El finançament continu de programes de salut, nutrició i aigua, sanejament i higiene és fonamental per a garantir la salut i el benestar dels infants i reduir els riscos de brots de malalties.