Tornen les reunions per a l’Acord d’associació amb el nou Govern

Es reprenen les negociacions amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba (al centre). Foto: SFGA

El secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha encapçalat avui dijous una nova ronda de negociació per a seguir avançant en la configuració i entesa per assolir un Acord d’associació amb la Unió Europea. Aquesta nova ronda ha estat la primera duta a terme des de la constitució del nou Govern i el cap negociador andorrà ha informat als interlocutors de la Comissió Europea sobre la nova composició del Govern. Així mateix, també ha comunicat l’aprovació de l’aixecament de les reserves sobre els acords presos en les dues darreres rondes, després que el Govern així ho hagi decidit en la darrera sessió de Consell de Ministres celebrada aquest dimecres.

Entrant al detall, la sessió de negociació mantinguda aquest dijous ha permès avançar en els debats sobre diversos annexos de caràcter tècnic i ha permès tancar, en particular, l’annex corresponent al cabal europeu en matèria de duana i de protecció del consumidor. També s’ha avançat substancialment en alguns dels capítols de l’annex sobre normativa tècnica dels productes, clima, energia i seguretat alimentària.

En aquesta ronda, tal com s’havia convingut amb la Comissió Europea, l’agenda ha tractat un total de 7 annexos de caràcter tècnic i es manté la previsió de reprendre les qüestions més polítiques en les rondes del juny i juliol. Les dues delegacions han acordat mantenir la pròxima ronda de negociació els dies 19 i 20 de juny i l’11 de juliol en format bilateral i el 22 de juny en format plurilateral.

Abans de l’aturada de l’estiu, les dues delegacions també han previst una trobada dels caps negociadors amb el Vicepresident de la Comissió Europea i màxim responsable polític de la negociació, Maroš Šefčovič, per a compartir l’estat d’avançament de les negociacions i acordar el full de ruta del segon semestre. “Tal com hem traslladat a la taula de negociació, el ritme mantingut durant aquest semestre és certament exigent, però estem satisfets d’haver pogut avançar com s’havia previst durant aquests mesos, amb agendes de negociació molt completes i afegint algunes reunions tècniques entre sessions extremadament útils per a les dues parts, i preveiem que el segon semestre de l’any, cabdal per aquesta negociació, sigui igual d’intens”, ha valorat Riba.





Projecte de Pacte d’Estat

De forma paral·lela a aquesta ronda de negociació, el Govern ha aprovat aquesta passada sessió de Consell de Ministres el primer esborrany de Pacte d’Estat per a la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Un cop fet aquest pas, el Govern trametrà i compartirà, en el termini més breu possible, aquest text als grups parlamentaris i també a altres partits polítics d’abast nacional perquè hi puguin fer les aportacions que considerin escaients.

Aquest Pacte d’Estat, que el Govern ha prioritzat, té per voluntat fer partícips de les posicions de negociació els diferents actors polítics del país i debatre de la manera més ampla possible el projecte d’Acord d’associació per tal de disposar de les posicions més consensuades i més sòlides possibles a la taula de negociació.