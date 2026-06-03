18 persones inserides a l’Alt Urgell gràcies al programa SIOAS

Un total de 18 persones amb discapacitat van trobar feina a l’Alt Urgell l’any 2025 gràcies al programa SIOAS, un projecte gestionat per ASPID destinat a proporcionar orientació laboral individualitzada i adquisició de competències personals i professionals per a facilitar la inserció laboral a les persones participants. La Seu d’Urgell ha acollit aquest mes de maig l’acte de lliurament de diplomes als participants i a les empreses col·laboradores del programa. Cal afegir que ASPID inicia ara una nova edició del programa SIOAS a l’Alt Urgell i que encara queden places per a accedir-hi.
Per mitjà del programa, l’any 2025 es van atendre 65 persones (46 amb discapacitat i 19 sense), es van visitar 10 empreses per a cercar ofertes i se’n van gestionar 19. A més, es va portar a terme un curs formatiu de 35 hores de “Personal de botiga per a supermercats: activitats de caixa i reposició”, en el qual van participar 5 persones. El curs ha inclòs competències tècniques (activitat de caixa i reposició de botiga, atenció al client i certificat de Manipulació d’Aliments), transversals (identificació de competències transversals, eines de recerca de feina i coneixement del context laboral) i d’alfabetització a la informàtica.
El projecte SIOAS ofereix orientació laboral individualitzada, adquisició de competències personals i professionals a través d’accions individuals i grupals per a millorar el coneixement del funcionament mercat de treball més proper, conèixer i emprar les eines i canals de recerca de feina que més adeqüin a cada persona i millorar les estratègies en els processos de selecció.
ASPID gestiona el programa SIOAS a l’Alt Urgell des de l’any 2003, desenvolupant diversos itineraris personals d’inserció per a persones amb discapacitat. A més, gràcies a la formalització, l’any 2004, d’un conveni amb les administracions públiques del territori (Ajuntament de la Seu d’Urgell i Consell Comarcal de l’Alt Urgell), l’entitat disposa d’un centre d’orientació laboral per a persones amb discapacitat, entre altres recursos, a la comarca alturgellenca.