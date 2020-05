Quan WhatsApp es va quedar enrere

Malgrat que WhatsApp ha viscut un augment del seu ús durant aquests dies de pandèmia, la veritat és que ha pogut comprovar com altres aplicacions li passaven la mà per la cara. No estem dient que com tantes altres empreses tecnològiques no hagin millorat el seu rendiment durant la crisi del coronavirus. El que estem afirmant és que podria haver sortit molt més reforçada com a aplicació de missatgeria.

Qui coneixia abans de l’estat d’alarma Zoom o Jit.si? Totes dues apps de videotrucades juntament amb Skype estan sent les grans triomfadores del seu sector en un moment en què les converses grupals s’han posat de moda.

Per contra, i fins al moment WhatsApp només permet que quatre dels seus usuaris es connectin mitjançant les seves càmeres de vídeo alhora. És per això que fa alguns dies l’aplicació propietat de Facebook anunciava que estava treballant per a superar aquesta barrera de les persones que poden veure’s en un mateix instant.

Ara ja sabem més del pla de WhatsApp gràcies al portal WABetainfo. La plataforma ampliarà fins a vuit el nombre d’usuaris que poden entaular una conversa. El problema és que la implantació es troba en fase beta i només aquelles persones que tinguin instal·lada l’última actualització de l’aplicació podran connectar-se. D’aquesta manera, si bé és probable que WhatsApp no substitueixi a Zoom o Jit.si durant el confinament, hauria de preparar-se per a un futur en el qual el teletreball serà primordial.

Per Tecnonews