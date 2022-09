10 regles d’or per a guardar sobres en la nevera

No malgastar aliments és fonamental. Mai ens hauria de passar això i menys en els temps actuals. Com es deia antigament “el menjar és sagrat”. Per això, compartim 10 trucs per a guardar les sobres a la nevera:

Guarda les sobres en un recipient poc profund per a accelerar la refrigeració i amb tapa. Pots fer diferents porcions petites. Els aliments cuinats no poden deixar-se a temperatura ambient. Decideix si els guardaràs en el frigorífic o en el congelador abans de dues hores. A més calor, més bacteris. Abans de ficar la sobra en la nevera, espera a fer que es refredi (dues hores). Si no, gastaràs més energia. És convenient que en la nevera aquestes sobres estiguin per sota de 5 °C. I si les reescalfes, fes-ho a més de 60 °C de temperatura; així s’evitarà la proliferació bacteriana. Si t’han sobrat conserves enllaunades, treu-les de la llauna i passa-les a un recipient de plàstic o vidre. L’interior de les llaunes s’oxida amb facilitat. Intenta que el teu frigorífic no estigui de gom a gom: l’idoni és que circuli aire entre els diferents aliments. Millor separa els aliments crus dels cuinats. Minimitzaràs el risc de contaminació creuada. Si t’ha sobrat sopa de peix o marisc, vigila!, perquè fermenta amb facilitat. Davant el dubte, rebutja-la. És convenient marcar la data en els paquets abans de congelar-los. Cal emprar recipients de vidre o plàstic hermètics, paper d’alumini o film transparent per a conservar els aliments.

Per Consumer/eroski.com