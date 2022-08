Xerrada “Farmàcia, Història i Patrimoni”, aquest dijous a Llívia

Aquest dijous, dia 18 d’agost, el Museu Municipal de Llívia acollirà una xerrada sota el títol “Farmàcia, Història i Patrimoni”. Aquesta xerrada, que se celebrarà entre les 19 i les 21 hores anirà a càrrec de diferents persones.

L’acte comptarà amb les intervencions de Joaquim Maria Puigvert i Solà, Arnau Mayans Montés, Erola Simon Lleixà, Gerard Cunill Costa, Lluís Coromina Verdaguer i Josep Roig Garcia. Aquesta activitat forma part del cicle “Llocs de memòria de la salut a la Cerdanya. Per a qui no pugui assistir-hi, la xerrada s’emetrà per You Tube.