Wraps farcits de salmó, ou i enciam

Els wraps són una espècie d’entrepans en els quals se substitueix el pa per una truita feta de farina de blat, com la que s’utilitza per a fer els “Burritos” o “fajitas” mexicanes. Els wraps són fàcils i ràpids de preparar i són perfectes per a fer un sopar ràpid o per a menjar en festes i aniversaris.

Com a farcit, accepten multitud de variants pel que tot dependrà del gust i la creativitat de cadascun. El que presentem, consisteix en un wrap de salmó fumat, enciam i ou, encara que pot afegir-se tomàquet, alvocat o una truita a la francesa molt fina si es desitja.

Els ingredients són els següents:

Per a fer la truita (si no ens ve de gust preparar-la nosaltres, es poden trobar fàcilment en qualsevol supermercat):

1. 175 g de farina de blat de moro

2. 1 cullerada petita de sal

3. 250 g d’aigua.

Preparació:

Escalfem l’aigua en un cassó tan sols uns minuts, sense deixar que escalfi massa.

En un bol, posem la farina juntament amb la sal, i un cop ben barrejats, comencem a afegir l’aigua temperada a poc a poc, alhora que pastem i barregem amb les mans.

Quan la mescla estigui tova i una mica espessa, formarem boletes de la grandària del puny aproximadament, procurant que totes siguin d’una grandària similar.

Després, estenem les boletes una a una amb l’ajuda d’un corró, fins que quedin ben finetes.

Passarem per una paella amb una mica d’oli, uns dos minuts per cada cara i reservem.

Per al farcit:

1 sobre de salmó fumat

Enciam

1 o 2 ous cuits

Mostassa

Maionesa

Preparació final: