Fer que un dormitori sembli una llar

Els dormitoris estan destinats en alguns casos a ser un espai neutral, sobretot en aquelles estades que s’han de compartir amb altres persones. Si vols decorar un dormitori perquè tingui un aspecte funcional i al mateix temps elegant, no et perdis aquestes idees.

El paper pintat és l’opció perfecta per a fer un canvi. I no solament a les parets, sinó que es pot usar en qualsevol lloc, com mobles o portes. Afegeix un gran toc de color.

La vida vegetal és meravellosa per a qualsevol espai que vulguis millorar perquè t’acosta a la naturalesa i et fa sentir bé. Moltes plantes penjants poden viure bé en els dormitoris. Qualsevol planta que tingui una estructura alta i estreta i que no ocupi massa espai és una altra excel·lent opció per al dormitori.

Els cables a la vista fan que hi hagi massa desordre. Per a solucionar-ho, és important que els amaguis amb una mica de cinta a una regleta d’endolls i posar-la en la part inferior de l’escriptori o moble.

També és important mantenir tots els elements ben organitzats. Crearàs una sensació de calma i ordre per a totes les teves coses.

L’espai és escàs en un dormitori, però si hi ha un moble que afegiràs, millor que sigui una tauleta de nit, que t’aportarà un gran emmagatzematge extra.

Per Decoracion2.com