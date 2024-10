Vols crear un vincle amb el gat que acabes de rescatar?

Un gat sent acaronat (AMIC)

L’adopció d’un gat rescatat, independentment de la bona acció en si, no deixa de ser una situació nova i sovint complicada. El gat necessitarà una adaptació al seu nou entorn de manera progressiva per a mitigar, tant com sigui possible, el seu estat d’ansietat.

1. Necessita espai. Per a començar a habituar el nostre amic al nou ambient de la casa, l’ideal és preparar-li una cambra separada, per a ell sol, on al principi es pugui sentir segur i allunyat del que per a ell és hostil: sorolls, persones, animals.

2. Un lloc on amagar-se. És recomanable que tingui un espai protegit on aixoplugar-se davant de la presència sobtada d’estranys. Una gatera o caixa col·locada en un racó apartat de la porta pot servir d’amagatall perfecte.

3. El canvi ha de ser progressiu. Cal ser pacients i deixar que ell vagi explorant el nou entorn. No l’hem de pressionar ni interferir en les accions. Ell mateix voldrà conèixer la seva nova llar i totes aquestes coses.

4. Les aromes. Mostra-li la teva aroma abans de presentar-te bruscament davant seu. Una opció és fregar les teves mans amb la roba o joguines.

5. Guanyar-se la confiança. Assegut o ajagut al mateix nivell que el nostre amic no resultarem tan amenaçadors.

6. Parla amb l’animal. Als gats els encanta “parlar”, així que intenta entaular unes paraules amb el teu amic en un to suau cada cop que tinguis oportunitat.

7. El raspallat. Si ja has pres un primer contacte amb ell, pots aconseguir un acostament més gran raspallant-lo. Als gats els encanta que els mimin.

8. Juga amb ell. Proporciona’l hores de diversió a través del joc, això farà enfortir els enllaços afectius entre tots dos.

9. Ofereix-li llaminadures. Ocasionalment, li pots oferir llaminadures especials per a gats, en forma de recompensa o per a donar-li un caprici.

10. Dormir junts. Als gats els encanta dormir al llit. I si estan en bona companyia i abrigats per la calor que els oferim, molt més.





Per Redacció-PAGDA