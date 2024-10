73 anys del naixement d’Sting

Un 2 d’octubre de 1951, ara fa 73 anys, naixia Sting (de nom real Gordon Mathew Thomas Summer), a Wallsend, Tyneside del Nord (Regne Unit). Baixista i cantant de la banda The Police, una de les sensacions de la new wave britànica per la seva fusió del pop amb reggae, que al llarg dels vuitanta creixeria exponencialment. Després de la separació del grup, Sting va iniciar el 1985 una carrera solista allunyada dels paràmetres musicals de Police, i més orientada cap a les fusions, primer amb el jazz i posteriorment amb altres músiques, sense assolir mai la brillantor ni la intensitat del grup.

El 2007 va tornar a reunir al grup The Police per a dur a terme una gira. Disposa d’una discografia força destacada en la seva carrera en solitari: “The dream of the blue turtles” (1985), “Nothing like the sun” (1987), “Ten summoner’s tales” (1993).





Font: EfeEme.com