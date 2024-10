Omar El Bachiri. Psicòleg

Demà ho faré! Aquesta frase és una mata somnis o, també, l’excusa perfecta per a no fer les coses, per tant, si és pel segon motiu, no hi ha res a dir, en canvi, si és pel primer, la cosa canvia substancialment. En aquest cas estem parlant de la procrastinació, de deixar per a després les coses, de no fer-les quan toca, pensem que més endavant tindrem les ganes o el temps necessari. Malauradament, el temps no espera per a ningú i segurament, demà tindrem altres preocupacions o preferències i, paral·lelament, també menys energia. Aleshores les ganes d’estalviar, de canviar de feina, de deixar a la parella sentimental, de tenir fills, de viatjar, es veuran arramblades a un costat, perquè estarem pendents de coses més importants.

A tall d’exemple: hi ha qui serà pare/mare, qui estarà endeutat, amb una malaltia discapacitant, fent més hores que el rellotge, etc. És a dir, no disposarà del temps necessari per a viure com ho desitja, segurament, tindrà moltes ganes, estarà motivat, però, encara que tingui els mitjans necessaris per a fer-ho, no disposa de la variable més important, el temps. Aleshores, per a no caure en la procrastinació, hem d’aprofitar per a actuar quan estem motivats, quan percebem que tenim les ganes de fer-ho i no deixar-ho per a més endavant, perquè, per molt que ens agradi, si la motivació desapareix, la determinació i la constància se’n van amb ella. Són indivisibles, van juntes, quan una es veu debilitada, les altres es veuen perjudicades.

Moltes vegades ja no es tracta que ens agradi, sinó, que fer-ho ens és productiu, com pot ser, estudiar per a un examen. Si avui tenim temps, però no ganes, hem de prioritzar el temps, perquè potser demà estarem motivats, però no tindrem el temps necessari per a fer-ho. Igualment, succeeix amb la compra setmanal, moltes vegades no es fa per mandra i després ens trobem amb el refrigerador buit i hem d’anar a comprar qualsevol cosa per a menjar i, a sobre, a un cost més elevat, perquè no estem com per a comparar preus, la fam o la presa ens supera.

