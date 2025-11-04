Villarejo diu haver estat amenaçat per declarar a Andorra

L’excomissari espanyol, José Manuel Villarejo, declara a la Batllia des les 3 de la tarda. Assegura que ha rebut amenaces perquè no vingués al Principat, on testifica en la investigació sobre les pressions del Govern espanyol de Mariano Rajoy per a obtenir dades de polítics catalans independentistes. També han declarat els exministres, Jordi Cinca i Gilbert Saboya, que han negat aquestes pressions. Aquesta informació la publica AndorraDifusió.
Villarejo va ser un dels responsables de l’anomenada policia patriòtica espanyola que hauria pressionat ciutadans andorrans, però també polítics catalans, entre d’altres. Està encausat a Espanya per diferents afers judicials i el jutge va autoritzar que pogués declarar davant la batlle que instrueix les presumptes pressions a ciutadans andorrans per a aconseguir dades bancàries de polítics independentistes catalans.
“L’únic que li puc dir és que no m’esperava que m’autoritzessin a declarar i que he rebut moltes amenaces perquè no declari. El que he dit abans de la sort i el destí. Sempre n’he tingut molta, però el meu destí me l’he guanyat jo perquè hauria d’haver estat un bon noi, estar-me a casa meva i en lloc d’això m’he dedicat a tocar els nassos a tothom”, assenyala José Manuel Villarejo.
Al matí, els exministres del Govern Toni Martí, Jordi Cinca i Gilbert Saboya han prestat testimoni. Segons fonts relacionades amb el cas, han assegurat que no van rebre cap pressió per part d’Espanya. L’Institut de Drets Humans que va presentar la querella amb la qual va començar aquesta investigació en ratifica la necessitat. “El que s’ha fet és un atac a la nostra sobirania. Amb tot el que significa. Per què som un petit país? I el tractat de bona entesa entre Andorra i Espanya? Què se n’ha fet d’aquest conveni?, és pregunta Elisa Muxella, presidenta de l’Institut de Drets Humans.
L’afer està pendent que la Justícia espanyola doni permís a l’expresident Mariano Rajoy perquè pugui prestar testimoni.