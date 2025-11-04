El curs passat va disminuir el nombre d’escolars als sistemes andorrà i francès i va créixer als sistemes anglès i espanyol

In: Societat
Pati de l'Escola Andorrana del Pas de la Casa
Pati de l’Escola Andorrana del Pas de la Casa (SFGA)

El nombre d’estudiants escolars que han finalitzat el curs acadèmic 2024/2025 s’ha situat en 11.259, la qual cosa suposa una disminució del -1,0% respecte als que van finalitzar el curs 2023/2024, que van ser 11.372. Per nivell d’ensenyament, hi ha un increment d’alumnes en els nivells de batxillerat (49 alumnes més, un +4,0%) i formació professional (11 alumnes més, un +2,1%). Per contra, el nombre d’alumnes disminueix en els nivells de maternal (38 alumnes menys, un -2,0%), primera ensenyança (46 alumnes menys, un -1,1%) i segona ensenyança (89 alumnes menys, un -2,5%).

Quant al sistema educatiu, en comparació amb el curs acadèmic anterior, el nombre d’estudiants escolars del sistema educatiu andorrà disminueix un 2,0% i se situa en 4.608 alumnes, en el sistema educatiu espanyol augmenta un 0,3% i se situa en 3.055 alumnes, en el francès disminueix un 1,2% i se situa en 3.334 alumnes i, finalment, cal destacar l’únic centre que segueix el sistema educatiu anglès que, amb 262 alumnes, acumula el cinquè any de creixement consecutiu (+4,0%).

Per nacionalitats, en el curs acadèmic 2024/2025, el nombre d’estudiants escolars amb nacionalitat diferent de l’andorrana, l’espanyola, la francesa i la portuguesa augmenta el seu nombre d’alumnes un 3,5% i se situa en 1.556. Els escolars de nacionalitat francesa són 264 i augmenten un 6,0%, els de nacionalitat espanyola són 1.327 i augmenten un 6,4% respecte al curs 2023/2024, mentre que els escolars de nacionalitat portuguesa són 192 i disminueixen un 6,8%, i els de nacionalitat andorrana, que disminueixen un 3,0%, són 7.920.

