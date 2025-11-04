El curs passat va disminuir el nombre d’escolars als sistemes andorrà i francès i va créixer als sistemes anglès i espanyol

El nombre d’estudiants escolars que han finalitzat el curs acadèmic 2024/2025 s’ha situat en 11.259, la qual cosa suposa una disminució del -1,0% respecte als que van finalitzar el curs 2023/2024, que van ser 11.372. Per nivell d’ensenyament, hi ha un increment d’alumnes en els nivells de batxillerat (49 alumnes més, un +4,0%) i formació professional (11 alumnes més, un +2,1%). Per contra, el nombre d’alumnes disminueix en els nivells de maternal (38 alumnes menys, un -2,0%), primera ensenyança (46 alumnes menys, un -1,1%) i segona ensenyança (89 alumnes menys, un -2,5%).
Quant al sistema educatiu, en comparació amb el curs acadèmic anterior, el nombre d’estudiants escolars del sistema educatiu andorrà disminueix un 2,0% i se situa en 4.608 alumnes, en el sistema educatiu espanyol augmenta un 0,3% i se situa en 3.055 alumnes, en el francès disminueix un 1,2% i se situa en 3.334 alumnes i, finalment, cal destacar l’únic centre que segueix el sistema educatiu anglès que, amb 262 alumnes, acumula el cinquè any de creixement consecutiu (+4,0%).
Per nacionalitats, en el curs acadèmic 2024/2025, el nombre d’estudiants escolars amb nacionalitat diferent de l’andorrana, l’espanyola, la francesa i la portuguesa augmenta el seu nombre d’alumnes un 3,5% i se situa en 1.556. Els escolars de nacionalitat francesa són 264 i augmenten un 6,0%, els de nacionalitat espanyola són 1.327 i augmenten un 6,4% respecte al curs 2023/2024, mentre que els escolars de nacionalitat portuguesa són 192 i disminueixen un 6,8%, i els de nacionalitat andorrana, que disminueixen un 3,0%, són 7.920.