Les II Jornades d’accessibilitat universal aborden la temàtica des de diferents perspectives i fan avançar cap a un país més inclusiu

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha assegurat que “des de la presentació del Projecte de llei d’accessibilitat, Andorra ha fet passos endavant en el reconeixement del dret de totes les persones a participar plenament en la vida social, econòmica i cultural”. Ho ha fet durant el discurs d’inauguració de les II Jornades sobre accessibilitat universal d’Andorra, celebrades aquest dimarts al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.
“La celebració d’aquestes jornades demostra que el compromís amb l’accessibilitat universal no és només un objectiu tècnic o normatiu, sinó una convicció compartida: la d’un país que vol avançar plegat, sense deixar ningú enrere”, ha assegurat Marín.
De fet, l’objectiu de les Jornades és abordar l’accessibilitat universal des de diferents perspectives i matèries i conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’avançar cap a aquesta fita. Per aquest motiu, la Comissió per al foment de l’accessibilitat –organitzadora de les trobades i que compta amb el suport dels Ministeris de Territori i Urbanisme i Afers Socials– ha convidat diferents ponents i especialistes d’àmbits diferents, des de la cultura, fins a l’arquitectura, passant per l’educació.
“Des de la Comissió intentem difondre i explicar què és l’accessibilitat universal, per què serveix i a qui afecta” ha dit Miquel Llongueras, president delegat de la Comissió, durant l’atenció als mitjans de comunicació, el qual ha exposat la importància de conscienciar la població, així com les administracions públiques i les entitats privades sobre aquesta qüestió.
Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, durant l’atenció als mitjans, ha recordat que la nova Llei d’accessibilitat universal –que el Consell General aprovarà en les pròximes setmanes– introdueix l’accessibilitat cognitiva, a banda de la física, i n’amplia el concepte més enllà de les persones amb discapacitat. Dues idees que, segons Cervós, els ponents han anat reiterant durant les sessions.
La Comissió, adscrita al Ministeri de Territori i Urbanisme, és un òrgan consultiu, assessor i de seguiment en matèria d’accessibilitat, de supressió de barreres i de sensibilització social. Està formada per representants del Govern, de les entitats cíviques, dels Comuns i dels col·legis professionals.