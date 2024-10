Verdú: “Prendrem una decisió objectiva amb els professionals per a saber si correm a Sölden”

Segon per la dreta, l’esquiador andorrà, Joan Verdú (FAE)

Joan Verdú ha comparegut aquest dijous, en roda de premsa, per a explicar la situació actual després de les molèsties generades per la contusió òssia que va patir durant un entrenament, el passat dissabte, a Sölden (Àustria), escenari de la primera Copa del Món de gegant que l’andorrà intentarà córrer el pròxim dia 27. “Prendrem una decisió objectiva amb els professionals per a saber si correm”, ha manifestat. L’andorrà, de moment, està recuperant a bon ritme.

Juan Lago, entrenador de Joan Verdú, ha estat molt clar a la seva al·locució, mostrant una confiança total en les possibilitats de l’esquiador andorrà: “La vida ens està preparant alguna cosa molt gran, ara mateix, potser no ho veiem però els vents juguen al nostre favor i la glòria per a la història d’Andorra serà eterna”. Roger Vidosa, director de la secció d’alpí de la FAE, ha explicat que la pretemporada de l’andorrà ha estat “molt bona, amb un rendiment molt bo i amb un molt bon treball a Nova Zelanda que ens fa ser molt optimistes”.

Joan Verdú, per la seva part, ha exposat el seu estat actual i les seves sensacions de cara a la cita de Sölden: “No estic massa preocupat perquè ens hem preparat molt bé, si no podem córrer aquesta primera cursa tampoc és tan important perquè tenim nou carreres aquest any, i els Mundials, i si no correm ara tenim temps fins la següent Copa del Món dels Estats Units”.

“Si corro sé que donaré el màxim i lluitant per a buscar un gran resultat. Una última setmana moguda, però sempre hi ha obstacles i dificultats i no és la primera vegada que em passa i sé gestionar aquestes situacions i confio molt en la feina feta. Nosaltres tenim la teoria que cada entrebanc ens fa més fort. Les lesions que hem tingut ens han fet més fort. Encararem el que vingui de la millor manera”, ha dit l’esquiador.

Verdú ha explicat el que va passar: “El que tinc és un edema ossi d’aquest moviment brusc que vaig patir. L’any passat ja ens va passar igual a Alta Badia, i no vaig competir a Adelboden per a fer una bona temporada final i així va ser. Ara la situació és similar amb els timings més ajustats, però estem tranquils”.

L’andorrà té clar que riscos sempre n’hi ha, però que no es prendrà una decisió que no estigui consensuada: “Cada carrera que prens la sortida hi ha un risc associat. És veritat que jo tinc molta confiança, però estic molt ben envoltat i prendrem una decisió objectiva feta amb els professionals perquè no hi hagi un risc extra de fer-me mal”.

De cara a la temporada, Verdú està convençut de les seves possibilitats, i té grans objectius: “Guanyar una Copa del Món, confio i treballem per a aconseguir-ho i així serà. A més, hi ha uns Mundials a una pista -Saalbach- que m’encanta i on vaig fer podi -segon- l’any passat”. “Veient la meva progressió dels últims anys, poden passar mil coses òbviament, però dins meu tenim un objectiu i crec que estem preparats física i mentalment per a anar a buscar-ho”, ha afegit.