Parquet mòbil per als partits de la selecció de futbol sala

Imatge d’arxiu d’un partit de la selecció andorrana de futbol sala (AndorraDifusió)

La selecció andorrana de futbol sala disputarà els partits de la fase de classificació per a l’Eurocopa al Poliesportiu d’Andorra. Així, doncs, molts anys després, l’antic pavelló del Govern tornarà a ser la casa del futbol sala nacional. Les exigències de la UEFA obliguen a disposar d’un pavelló amb un mínim de 1.000 espectadors i marca altres requisits que només compleix el Poliesportiu.

Tot i això, la Federació haurà de llogar un parquet mòbil, amb un cost d’entre 15.000 i 20.000 euros per compromís, per a instal·lar-lo de manera temporal per als partits. La part positiva és que els tricolors, a casa, no coincideixen amb el BC Andorra.

Els de Talin Puyalto -tècnic tricolor- obriran la fase contra el vigent campió d’Europa, Portugal, el 13 de desembre. Dies més tard jugaran a Macedònia del Nord. Llavors hi ha haurà una aturada fins a principis de febrer, quan visitaran Països Baixos i rebran la selecció taronja el dia 5. Finalment, el 7 de març jugaran a Portugal i el 12 tancaran la fase a casa contra Macedònia.