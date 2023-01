Verdú, “out” al supergegant de la Copa d’Europa d’Orcières

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (Hans Bezard / Agence Zoom)

Orcières-Merlette (Alps francesos) ha acollit avui dimarts, 31 de gener, el primer supergegant de la Copa d’Europa, amb l’esquiador del Principat, Joan Verdú, sortint amb el dorsal número 11. L’andorrà, malauradament, no ha pogut completar la baixada.

Verdú ha sortit decidit a fer una bona cursa i marcava el millor crono en el primer intermig, amb -0.11. Però, després l’andorrà s’ha saltat una porta i no ha pogut completar la carrera. Al final, la cursa ha comptat amb 38 esquiadors que no han finalitzat. L’equip andorrà continuarà ara amb la preparació dels Mundials i no correrà el segon supergegant.