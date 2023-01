L’startup Onalabs testeja el seu producte Ona Sport, de monitorització de salut i rendiment esportiu

Testeig del producte Ona Sport d’Onalabs, en un esportista (AR+I)

Onalabs, l’startup biotecnològica catalana amb filial a Andorra, ha testejat aquest dimarts al centre esportiu dels Serradells el seu producte anomenat Ona Sport, que proporciona als esportistes dades sobre la seva sudoració, la pèrdua iònica, el ritme cardíac i el nivell de lactat; una informació considerada imprescindible per a la millora del rendiment i la prevenció de lesions.

L’acte s’ha pogut dur a terme al país gràcies a l’acompanyament d’Andorra Recerca + Innovació i al suport d’Andorra Esports Clúster i Andorra Business. Onalabs desenvolupa dispositius digitals no invasius en els àmbits de la salut i de l’esport, “transformant la pell en una plataforma de dades de gran valor informatiu per als usuaris”, segons han explicat els CEO de la companyia, Elisabet del Valle i Xavier Muñoz, presents a l’acte.

El testeig d’Ona Sport, que han dut a terme voluntaris que han provat el dispositiu mentre pedalaven en una bicicleta estàtica del centre esportiu d’Andorra la Vella, suposa la culminació del procés d’optimització de la recollida i processament de dades en un entorn real.

Això ha estat possible gràcies a l’acompanyament que l’Agència d’Innovació d’Andorra R+I ha fet a l’startup catalana des que aquesta va guanyar el repte Richie Entrepreneurs 2021, obtenint el programa d’immersió desenvolupat a Boston, que es va oferir per a consolidar la innovació a Andorra en l’àmbit de la salut i de l’esport.

Ona Sport és un dispositiu que obté informació a partir de la suor. “Volem canviar el paradigma de la monitorització de les persones: la suor ens explica què ens està passant al cos quan fem una activitat fora d’allò normal. Fins ara això només es mesurava amb la sang i s’havia d’anar punxant, per exemple, els esportistes, per a tenir-los monitoritzats. Avui dia a través de la suor pots mesurar més de 200 components”.

“Quan comences a suar estàs fent una activitat més forta que la que el teu cos aguanta: això ho aprofitem per a obtenir informació”, ha explicat Muñoz, qui ha afegit que “Andorra Living Lab ens ha servit per a obrir-nos moltes portes i ens servirà perquè aquest país és un camp de proves molt complet perquè hi ha molts esportistes, per això ens ajudarà molt a acabar de desenvolupar el nostre dispositiu i que arribi a tota la societat”.

Des d’Andorra Recerca + Innovació es va impulsar el repte Richie Entrepreneurs perquè empreses dedicades a desenvolupar tecnologia aplicada a l’àmbit de les ciències de la vida vinguessin a Andorra per a provar els seus productes. Des d’Andorra R+I s’ha acompanyat l’startup per a poder testejar el seu pilot, així com connectar-los amb els agents clau del país per a poder-ho fer possible. “Dins dels sectors estratègics innovadors que es treballen al país, poder fer un pilot en l’àmbit de la biomedicina i l’esport és un dels primer èxits del projecte Andorra Living Lab”, ha explicat la coordinadora de l’Agència d’Innovació d’AR+I, Vanesa Arroyo, durant l’acte.

“Des d’Andorra Recerca + Innovació creiem que la innovació oberta és una eina fonamental per tal de fer créixer el teixit d’startups del país, com és el cas d’Onalabs, guanyadora del repte que vam llençar el 2021 i que ara l’hem vist créixer i materialitzar-se, amb una filial establerta al país i el testeig del seu producte. La prova pilot posa de manifest el fet que Andorra sigui un entorn atractiu per a desenvolupar productes en aquells sectors estratègics en els que estem treballant, com l’àmbit de la biomedicina o els esports, en els quals de manera ràpida podem posar a prova nous desenvolupaments que poden aportar millores a la ciutadania”, ha afegit Arroyo.

Onalabs Inno-Hub va guanyar, el novembre de 2021, el premi a la millor startup atorgat per AR+I i Richi Entrepreneurs, un guardó que va permetre els seus fundadors participar en un programa de prestigi internacional Richi Entrepreneurs Boston Immersion Program, on van poder gaudir d’una sèrie d’esdeveniments i formacions per a connectar-se amb l’ecosistema biotecnològic més punter a nivell internacional, i la possibilitat de realitzar una prova pilot en el marc de l’Andorra Living Lab, projecte impulsat per Andorra Recerca i Innovació.

L’startup ja ha creat la seva filial al país, aprofitant les noves oportunitats que van sorgint al Principat d’Andorra en l’àmbit de la innovació i la biomedicina, i ha realitzat diferents rondes de finançament per tal d’anar desenvolupant i consolidant la seva activitat.