Verdú mantindrà el dorsal dins del top15 de cara a Beaver Creek

Joan Verdú en plena competició (Alexis Boichard / Agence Zoom – arxiu-)

Després de la cursa del diumenge a Sölden que obria el calendari de la Copa del Món de gegant masculí, Joan Verdú es manté entre els 15 primers a la World Cup Starting List, el que vol dir que continuarà tenint dorsal al top15 a la pròxima cita, Beaver Creek (Estats Units) del 8 de desembre. Joan Verdú continua el seu treball de recuperació del genoll afectat per la lesió produïda durant un entrenament a Sölden quan preparava, just dues setmanes abans, la primera cita de la Copa del Món.

Després de la cursa del passat diumenge en què no va poder córrer per precaució i que va acabar amb triplet noruec –victòria de Alenxader Steen Olsen, Henrik Kristoffersen segon i Atle Lie McGrath tercer- l’andorrà es manté a la World Cup Starting List dintre del segon grup, és a dir, amb els que entraran al sorteig de Beaver Creek entre el dorsal 8 i el 15.

Després de Beaver Creek, el calendari al mes de desembre inclou Val d’Isère (França) el dia 14, i Alta Badia (Itàlia), el 22.





Joan Verdú, esquiador: “No us mentiré, ha estat dur no competir i veure-ho per la tele. Ja sabeu que m’havia preparat moltíssim per a aquesta carrera, estava a tope en tots els aspectes i no poder competir per aquesta petita lesió al genoll ha estat dur. Però, res que no ens faci més forts i millors. Vam estar analitzant la carrera, a tots els meus rivals, i va ser una carrera súper interessant, divertida i amb el retorn d’alguns grans i amb alguna sorpresa com la d’Odermatt. Jo estic centrat en el que puc controlar, que és recuperar-me el millor possible per a estar d’aquí a un mes preparat per a començar el més important de gegant, que hi ha tres carreres. Allà començarà per a mi la temporada, segueixo amb la confiança intacta, he estat entrenant tot l’estiu amb els noruecs, que són justament els que han fet triple podi en aquesta carrera i també em dona un punt de confiança en aquest aspecte veient que està tot en ordre”.