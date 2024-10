El PS agraeix que l’ECRI alerti al Govern de la necessitat del vot dels residents a les comunals

Joao de Melo i Pere Baró (PS)

El Partit Socialdemòcrata agraeix que l’European Comission against Racism and Intolerance (ECRI) del Consell d’Europa alerti al Govern de la necessitat que les persones residents a Andorra tinguin dret a vot a les eleccions comunals. Així ho han fet saber aquest migdia de dilluns en una roda de premsa el president del partit, Pere Baró, i el membre de l’Executiva Joao de Melo en una valoració sobre les conclusions que l’òrgan europeu ha emès en el seu darrer informe.

Baró i de Melo han repassat les recomanacions de l’ECRI, entre les quals s’insta com a acció prioritària “conferir als no nacionals que resideixen a Andorra, el dret a vot i d’elegibilitat a les eleccions locals, de conformitat amb els principis que figuren al Conveni del Consell d’Europa sobre la participació dels estrangers a la vida pública en l’àmbit local”. En aquest sentit, el líder del PS ha recordat que aquest és una de les prioritats socialdemòcrates -així com la reducció dels anys per a obtenir la nacionalitat andorrana i la doble nacionalitat- si s’arriba a Govern. “Per a nosaltres tots els drets son innegociables, i els electorals també. Esperem que amb el toc d’atenció per part de l’ECRI és canvií la posició de Demòcrates per Andorra”.

Un dels altres punts de l’informe que els socialdemòcrates celebren és el fet que l’ECRI recomani a les autoritats que reforcin l’estatut i les competències del Raonador del Ciutadà, una Proposició de llei que ha presentat aquesta legislatura el Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Així mateix, el PS ha posat èmfasi en la recomanació sobre lluitar contra els discursos d’odi, inclosos els que es produeixen a través d’Internet, una problemàtica que la presidenta del Grup Parlamentari, Judith Casal, ja va exposar públicament durant la compareixença al Consell General de l’Institut de les Dones, el passat dilluns 21 d’octubre i qui va proposar a la Comissió legislativa treballar conjuntament per a trobar una solució per a combatre els missatges anònims als mitjans de comunicació en línia.

El PS també ha volgut manifestar el seu agraïment pel fet que l’ECRI valori positivament la modificació de la Llei qualificada de la persona i de la família que hi ha gràcies a que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata de la legislatura passada dugués al Tribunal Constitucional la Llei per la diferenciació entre matrimoni i casament perquè suposava una “discriminació” en la desigualtat de termes entre les unions heterosexuals i homosexuals.

Els socialdemòcrates s’ha compromès a treballar en àmbits com els drets LGTBIQ+ i el racisme, tal com indiquen les conclusions de l’ECRI, i han lamentat “l’autocomplaença” del Govern pel que fa a l’informe de l’ECRI, ja que l’executiu només s’ha manifestat sobre aquelles positives i ha obviat públicament les 13 recomanacions restants, dues d’elles de caràcter prioritari. “Allò que cal és centrar-nos en aquelles que no s’està fent bé”.