Verdú, Doria, Carabaña, Puig, Fenés, Soldevila i Del Rio, millors esportistes de la temporada 2023-2024

Joan Verdú, eufòric per la segona posició al gegant de les finals de la Copa del Món disputades a Saalbach (arxiu)

Amb l’objectiu de reconèixer els esportistes del país i els seus resultats, el Govern ha recuperat aquest divendres la Nit de l’Esport 2024. La gala, amb un miler d’assistents, s’ha celebrat aquest vespre al Poliesportiu d’Andorra, amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.

“És una nit en reconeixement de totes i tots els atletes que al llarg d’aquest darrer any heu contribuït a fer més gran l’esport andorrà. I aquest reconeixement no només s’adreça als esportistes, sinó a totes les persones que amb el seu esforç al capdavant de les federacions, clubs i associacions fan una tasca fonamental i imprescindible”, ha assegurat el cap de Govern.

Xavier Espot també ha recordat el compromís del Govern per l’esport i ha emfatitzat que el suport de l’Executiu a les entitats esportives i als esportistes “es concreta, entre altres propostes, en les subvencions, les beques del programa ARA i els premis que cada any s’atorguen a les unes i als altres”.

Finalment, Espot, ha encoratjat, durant el seu discurs, als esportistes a “trencar el silenci entorn de la violència sexual en contextos esportius”. En aquest punt, el cap de Govern ha assegurat que “treballem de valent per a erradicar aquesta xacra, i una de les accions que és cabdal és la prevenció”, a través dels plans d’igualtat, els protocols efectius contra l’assetjament sexual i la violència infantil a l’esport.





Els premis als millors esportistes de la temporada

Durant el certamen, els representants del Govern han guardonat els millors esportistes de la temporada 2023-2024, amb premis que han sumat un total de 58.500 euros. Els esportistes premiats enguany han estat Joan Verdú (22.000 euros), Mònica Dòria (16.000 euros), Nahuel Carabaña (7.000 euros), Roger Puig (7.000 euros), Ariadna Fenés (4.000 euros), Arnau Soldevila (2.500 euros) i Gina del Rio (que no té dotació monetària per la seva categoria).

“Aquest ha estat un any històric per a l’esport andorrà. Hem aconseguit els millors resultats globals fins a la data, amb dos atletes classificats i una finalista als Jocs Olímpics de París, podis en copes del món, i finalistes europeus. També vull posar en relleu el creixement dels esports col·lectius i la trajectòria destacada dels nostres equips professionals. Aquests èxits són el resultat de la feina ben feta, d’un esforç constant i de la passió que caracteritza els nostres esportistes”, ha recordat la titular d’Esports, Mònica Bonell.

La ministra també ha destacat “una altra fita important d’aquest any: la incorporació de la FIFA de dues àrbitres més del nostre país com a àrbitres internacionals, la qual posa de manifest que l’esport andorrà no només competeix, sinó que també lidera en àmbits que sovint passen desapercebuts, però que són fonamentals per a l’esport, com l’arbitratge”.

Finalment, Bonell ha aprofitat el discurs per a recordar la fita més destacada de l’esport l’any 2025: els Jocs dels Petits Estats d’Europa. “Aquest serà no només un esdeveniment esportiu, sinó un esdeveniment de país, i per aquesta raó us convidem a formar part d’aquesta gran festa de l’esport. L’organització d’aquest esdeveniment és un repte ambiciós, però també una oportunitat per a demostrar, un cop més, la nostra capacitat d’acollir competicions d’alt nivell i de donar el millor de nosaltres mateixos”, ha clos.





Reconeixement a l’esport andorrà

El certament també ha servit per a reconèixer els atletes del programa ARA que han decidit deixar la competició aquest 2024: Maeva Estevez, Axel Esteve, Àlex Iscla i Sandra Herver. També, s’ha aprofitat l’ocasió per a donar un reconeixement a qui ha estat vint anys al capdavant del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, i que enguany ha deixat el càrrec.

A més, des de l’Executiu també s’ha volgut reconèixer aquelles persones que han dedicat la seva vida a l’esport del Principat, tant a les federacions esportives (Gerard Riart, Josep Maria Pla, Manuel Fernández, i Jaume Esteve, de forma pòstuma), com a qui n’ha tingut un paper destacat (Antoni Rovira, Miqui Ripoll, Josep Moral i Igor Esteve).

D’altra banda, amb l’objectiu de donar suport a l’esport de base, el qual, en paraules del cap de Govern, és el futur de l’esport nacional, l’Executiu ha decidit, per primer cop, reconèixer els millors esportistes federats de la temporada 2023-2024: Toni Cachafeiro, Nil Checa, Aina Padilla, Etna Pou, Jan de Visa, Eric Barbeitos, Lea Ancion i Max Palmitjavila.

També s’ha reconegut els millors esportistes de la categoria sènior: Àlex Machado, a la Federació de Golf d’Andorra, a la Selecció Absoluta d’Hoquei, i al VPC Rugby XV. Finalment, i continuant amb la voluntat de treballar per un món de l’esport sense barreres, s’ha reconegut Albert Llovera, per la seva tasca divulgativa.

A més, també s’ha donat un reconeixement a les organitzacions que impulsen l’esport femení, a ANDONA i la cursa d’Skimo Femení, així com a les entitats que fomenten l’esport a l’empresa privada, a TIM Andorra.