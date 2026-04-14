Vela demana al Govern sobre els reagrupaments familiars dels darrers cinc anys

La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes adreçada al Govern amb l’objectiu d’obtenir una radiografia precisa sobre l’evolució dels reagrupaments familiars a Andorra en els darrers cinc anys. La iniciativa de Vela reclama informació detallada tant del nombre de sol·licituds com de les autoritzacions concedides entre els anys 2022 i 2026, incloent-hi les dades disponibles de l’any en curs.
En concret, el grup socialdemòcrata sol·licita que aquestes xifres es desglossin segons diversos criteris: la composició de les famílies reagrupades, la nacionalitat d’origen i el sector econòmic o activitat laboral de la persona que promou el reagrupament. Aquesta desagregació ha de permetre analitzar amb més profunditat les dinàmiques migratòries vinculades al mercat laboral del país. La petició inclou dues línies principals d’informació. D’una banda, el nombre total de reagrupaments familiars sol·licitats durant el període indicat. De l’altra, el volum de reagrupaments efectivament autoritzats en els mateixos anys, amb el mateix nivell de detall.
Amb aquesta iniciativa, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata busca “disposar de les dades per a avaluar l’impacte i l’evolució d’aquesta figura administrativa, així com per analitzar la seva relació amb la realitat econòmica i social del país”.