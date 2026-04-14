Els acords adoptats en la darrera reunió de cònsols, a Encamp

Encamp ha acollit la Reunió de Cònsols del mes d’abril, que ha servit per a abordar diversos projectes estratègics d’abast nacional, amb acords rellevants en matèria de simplificació administrativa, gestió forestal sostenible, civisme, participació ciutadana, urbanisme i cultura, reforçant el treball coordinat entre els comuns i també amb el Govern.
Laura Mas, cònsol major d’Encamp, i Maria del Mar Coma, cònsol major d’Ordino, han intervingut al finalitzar la sessió, que té lloc de manera itinerant entre les set parròquies, per explicar, en tant que portaveus dels comuns, els principals punts tractats durant la reunió.
Els comuns deleguen a Ordino la licitació del nou concurs forestal 2027-2033
En l’àmbit de la gestió forestal, els cònsols han fet balanç d’una dècada de treball conjunt, amb resultats positius: entre el 2016 i el 2026 s’ha intervingut en 513 hectàrees de boscos arreu del país i s’han extret prop de 3.500 tones de fusta. Canillo lidera la superfície treballada amb prop del 40% del total, mentre que la Massana concentra més del 30% del volum de fusta extreta, seguida d’Encamp i Sant Julià de Lòria.
De cara al futur, s’ha acordat delegar al Comú d’Ordino la licitació del nou concurs de treballs silvícoles i de millora forestal per al període 2027-2033, que serà de caràcter internacional i introduirà millores en qualitat, control i eficiència. Entre les novetats destaquen criteris d’innovació i traçabilitat, l’ús de sistemes GIS, un control més rigorós de la fusta aprofitada i la divisió del concurs en lots per a afavorir la participació de més empreses, també de dimensions més reduïdes.
A més, els comuns es comprometen a augmentar el mínim d’inversió per parròquia per a reforçar la gestió forestal i la preservació de l’entorn natural.
Nou concurs per a continuar el genotipatge caní i reforçar el civisme
Els comuns també han fet balanç del registre d’ADN caní, un projecte plenament consolidat després de sis anys de desplegament. Actualment hi ha 9.347 gossos registrats, prop del 79% de la població canina, amb parròquies que superen el 90% de genotipatge.
El sistema ha permès identificar propietaris incívics mitjançant l’anàlisi de mostres, amb coincidències que arriben fins al 45% en algunes parròquies, fet que ha derivat en sancions i, sobretot, en un canvi d’hàbits que ha millorat la neteja i la convivència a l’espai públic.
Davant la finalització del contracte vigent el gener de 2027, sis comuns han acordat impulsar un nou concurs, que serà delegat al Comú d’Andorra la Vella, per a garantir la continuïtat del servei.
Els comuns facilitaran punts de vot per a les eleccions de la CASS
En relació amb les eleccions al Consell d’Administració de la CASS, els comuns facilitaran espais comunals a totes les parròquies per a una jornada de vot en dipòsit entre el 8 i el 16 de juny. A Encamp, la votació tindrà lloc el 9 de juny, amb dos punts: un a Encamp i un altre al Pas de la Casa. La resta de parròquies disposaran d’un únic punt de votació.
L’objectiu és acostar les eleccions als afiliats (assalariats, empresaris, treballadors per compte propi i pensionistes) i augmentar la participació en uns comicis que històricament han registrat xifres baixes.
Litigi per les transferències: els comuns estudien recórrer la sentència
Els comuns han abordat la situació del procediment judicial en relació amb les transferències amb el Govern. Aquest litigi té el seu origen en la reclamació, per part dels comuns, de l’import pendent de regularització de les transferències de l’any 2016, que ascendeix a 7.573.772,65 euros i, subsidiàriament, a 1.081.408,45 euros.
El nucli de la controvèrsia rau en una diferent interpretació de la normativa vigent l’any 2016, concretament de l’article 3.1 de la Llei qualificada de transferències als comuns de 1993.
Aquest article estableix que “l’import a transferir cada exercici serà el resultat d’aplicar el percentatge del 18% sobre els ingressos tributaris ajustats, liquidats i imputables comptablement al Pressupost de l’Administració general, efectivament realitzats en l’exercici immediatament anterior”.
A partir d’aquí, els comuns defensen que la base de càlcul s’ha de fonamentar en els ingressos liquidats, mentre que el Govern sosté que s’ha de fer sobre els ingressos efectivament cobrats. Tanmateix, els comuns argumenten que, en el cas dels ingressos cobrats per part del Govern corresponents a l’any 2016 en exercicis posteriors, aquests tampoc s’han liquidat als comuns.
Recentment, els comuns han rebut la sentència de primera instància, que no els és favorable i que avala la interpretació del Govern. Per aquest motiu, han volgut remarcar que es tracta d’una primera resolució judicial i que, per tant, el procediment no està tancat.
Els comuns estan analitzant la sentència amb els corresponents serveis jurídics per a preparar els arguments que permetin defensar la posició comunal davant d’un afer rellevant, ja que afecta directament els recursos públics comunals i, en conseqüència, la capacitat de donar servei a la ciutadania. Per això, la voluntat dels comuns és continuar defensant aquests interessos per totes les vies legals disponibles.
En aquest sentit, els comuns treballaran en la possible interposició del recurs corresponent perquè aquesta qüestió pugui ser revisada per instàncies superiors. Els comuns han transmès també un missatge de responsabilitat i respecte institucional, tot afegint que es tracta d’un debat jurídic que ha de seguir el seu curs amb plena normalitat dins l’estat de dret.
Avanç conjunt en la reforma de l’LGOTU
Els ministres Raül Ferré i Guillem Casal han comparegut davant la Reunió de Cònsols per a donar resposta al recull de consideracions i propostes formulades en el marc del procés d’anàlisi i revisió de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LGOTU).
En aquesta trobada s’ha avançat en l’anàlisi de les conclusions que actualment hi ha sobre la taula com a resultat de les compareixences realitzades fins ara, i s’ha acordat continuar treballant de manera conjunta entre el Govern i els comuns per a l’elaboració d’un document únic que reculli una proposta sòlida, coherent i compartida. Aquest document es farà arribar a la Comissió d’estudi del Consell General com a resposta conjunta a les aportacions recollides durant el procés.
Els comuns han manifestat de manera clara la seva voluntat d’avançar cap a una millora de la planificació territorial i dels mecanismes de coordinació entre administracions, però han insistit que qualsevol reforma ha de respectar plenament les competències comunals en matèria d’urbanisme.
En aquest sentit, s’ha analitzat la síntesi publicada per la Comissió d’estudi del creixement sostenible del Consell General. Els comuns estan d’acord, o d’acord amb matisos, amb 72 dels 77 punts analitzats. Els principals punts d’acord fan referència a la simplificació i agilització de les llicències urbanístiques, la millora de la seguretat jurídica, la incorporació de criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega, el reforç del règim sancionador, així com la millora de la cartografia de riscos i dels plans sectorials, amb informes preceptius i vinculants per part dels comuns. Tot plegat, defensant que qualsevol coordinació a escala nacional ha de ser respectuosa amb l’autonomia comunal.
Pel que fa als punts amb acord amb matisos, els comuns plantegen la necessitat de revisar el sistema de cessió obligatòria i de definir clarament la metodologia dels instruments de planificació i coordinació per a garantir un creixement urbanístic ordenat. Aquesta definició ha de preservar la discrecionalitat dels comuns en la definició del seu propi model territorial, així com reforçar l’obligació de revisar els estudis de capacitat de càrrega i de preservació ambiental.
D’altra banda, hi ha cinc punts en què els comuns manifesten que no hi ha consens o expressen la seva oposició. Aquests punts són l’establiment de plans estratègics nacionals vinculants sense l’acord dels comuns; els projectes d’interès nacional (PIN) sense informes preceptius i vinculants dels comuns quan impliquin la cessió de terrenys comunals; les reserves de sòl definides de manera unilateral; les intervencions de Patrimoni en els catàlegs comunals i en els entorns de protecció sense l’acord dels comuns, i la creació d’organismes supracomunals que puguin envair les competències comunals en matèria urbanística.
Finalment, els comuns han reiterat la seva voluntat de formar part activa d’un model de desenvolupament territorial més equilibrat, sostenible i coherent a escala nacional. Com a institucions de proximitat i coneixedores del territori, defensen que la nova LGOTU ha de ser una llei útil, aplicable i adaptada a la realitat del país, construïda des del consens i el respecte institucional.
Suport conjunt al “Projecte Meritxell”
Finalment, els set comuns han aprovat el conveni de col·laboració amb l’associació Contradans per al desenvolupament del “Projecte Meritxell”, una iniciativa cultural de país basada en la llegenda de la Mare de Déu de Meritxell que promou la identitat andorrana, la participació dels esbarts i la cohesió entre parròquies. El projecte té un cost aproximat de 50.000 euros, dels quals els comuns n’assumeixen el 50%, en coordinació amb el Govern.