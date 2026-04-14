57 nous educadors esportius formats a l’EFPEM

L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) ha celebrat aquest dimarts l’acte oficial de lliurament de diplomes d’educador esportiu en les disciplines d’esquí alpí, surf de neu i muntanyisme. L’acte, que ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha tornat a posar de manifest la solidesa i l’exigència del model formatiu del centre, amb 57 nous titulats de nivell 2, corresponents al període 2023–2026.
En concret, s’han lliurat 35 diplomes d’educador esportiu en esquí alpí, 9 en surf de neu i 13 en muntanyisme, tots ells de nivell 2. Aquesta xifra pren especial rellevància si es té en compte que, al llarg d’un any natural, prop de 200 alumnes passen per l’EFPEM.
Durant la seva intervenció, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat el paper de l’esport com una eina clau per a promoure la salut, el benestar i la cohesió social. “Apostar per la formació i la professionalització és essencial per a garantir una pràctica esportiva segura, inclusiva i adaptada a les necessitats d’Andorra”, ha afirmat Espot.
El cap de Govern ha remarcat el valor estratègic dels professionals de l’esport, en aquest sentit ha assegurat que “l’esport és una eina educativa molt potent quan hi ha professionals al darrere que saben acompanyar, orientar i transmetre valors”.
Per la seva banda, el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha remarcat que “el fet que cada any prop de 200 alumnes passin per l’EFPEM i que només una part assoleixi el diploma final demostra el rigor i el prestigi d’aquesta formació”, i ha afegit que “la nova seu de Cal Masover, a la Cortinada, és un impuls qualitatiu clau per a continuar consolidant aquest projecte de referència”.
L’acte ha servit també per a consolidar la posada en funcionament de la nova seu formativa de Cal Masover, que reforça l’estructura de l’EFPEM i dona suport a un equip de més de 80 formadors col·laboradors.
De cara als pròxims anys, l’escola es fixa com a principals objectius consolidar l’oferta formativa en el nou entorn, participar activament en el desenvolupament del Marc Andorrà de Qualificacions Esportives, potenciar un model educatiu basat també en la transmissió de valors a través de l’esport, especialment entre els infants, i reforçar la col·laboració amb les federacions esportives nacionals per a la formació d’entrenadors.