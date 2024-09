Vela demana al Govern per les accions i mesures preventives en zones de riscos naturals

Susanna Vela en una imatge amb la subsíndica, Sandra Codina. Foto: PS

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquest dimecres, a Sindicatura, una bateria de preguntes escrites relatives a les accions i les mesures preventives que el Govern implementa en zones de riscos naturals i geotècnics. Vela ha sol·licitat conèixer si l’Executiu disposa d’un estudi de detall i actualitzat del Solà d’Andorra la Vella, entre el Pont Pla i la Margineda, així com si la base de dades de riscos geològics (BDRGA), una eina important per a la gestió i la prevenció dels riscos naturals al país, és de consulta pública.

La consellera general del PS també ha demanat si es compta amb un pla de gestió per a les zones de riscos naturals i geotècnics i com s’adjudiquen les tasques de control i de revisió de tots els treballs de gestió de la vegetació de la ribera previstos en dit pla. Així mateix, ha qüestionat a l’Executiu sobre el control de les zones que tenen xarxes dinàmiques i sobre com s’adjudiquen i quins són els honoraris de les empreses que s’encarreguen del control de les barreres en edificis d’habitatges en zones de perillositat alta-mitja, en carreteres generals, en rius i en torrents.

En relació a l’obligació per als nous projectes de construcció, públics i privats, els quals han de presentar un informe amb els càlculs que s’han fet i de com s’ha previst al projecte constructiu fer front als riscos geològics com ara les grans esllavissades o la caiguda de blocs ja cartografiats, Vela ha preguntat si l’Administració central ha contractat empreses especialitzades per a avaluar el grau de fiabilitat dels informes tècnics privats en matèria de riscos geològics/naturals o induïts o geotècnics.

La consellera general socialdemòcrata també ha demanat per temes més concrets com l’aplicació dels coneixements que aporta el projecte europeu Montclima per a les zones de muntanya pel que fa a la problemàtica de corrent d’arrossegalls als rius d’Aixirivall, i per les solucions que s’estan analitzant per a evitar el despreniment rocós de la canal de Bonavista, al Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, que va tenir lloc el passat 31 de març, així com si el camí del rec del Solà és segur o si calen mesures addicionals com restringir el pas dels vianants i si el Govern té previst revisar els actuals límits de les zones de perillositat alta i mitja en tot el sector afectat del carrer Gil Torres i Bonavista.

Finalment, respecte a les intervencions del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències en relació als riscos geològics i geotècnics, Vela sol·licita saber quines empreses assessoren la gestió del risc geològic en cas d’incidència, com es fa l’adjudicació i quin és el tipus de contracte, i si el Govern té previst incorporar els col·legis oficials competents. En relació a la implementació dels estudis realitzats en el marc del programa POCTEFA “PyrMove” (2019-2022), amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha preguntat quina és l’eina d’alerta ràpida que el Govern preveu disposar com a utilitat a mitjà-llarg termini, quina és la tipologia de perillositat geològica que cobrirà aquesta alerta, a qui i com se li ha encomanat -i per quin import-, qui en farà la gestió i què se sap de l’aplicació del satèl·lit Sentinel a la gestió dels riscos geològics i la monitorització dels moviments dels vessants.