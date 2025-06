Vallter inicia la temporada d’estiu amb un ventall de novetats per a viure la muntanya mediterrània

A l’estiu, la diversió de la família està assegurada a Vallter (Govern.cat)

L’estació de muntanya de Vallter, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), obre aquest dissabte la temporada d’estiu, que s’allargarà fins al diumenge 31 d’agost, amb una àmplia proposta d’activitats per a tots els públics on destaquen, com a novetats, el nou circuit infantil de motos elèctriques i els esmorzars de forquilla a la Braseria les Marmotes, el punt més alt de l’estació. Ubicada en l’entorn de bellesa absoluta del circ d’origen glacial de Morens-Ull de Ter i dins del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, l’estació de muntanya més mediterrània del Pirineu català es presenta com la destinació ideal per als amants de la natura i l’aventura.

Per als més petits, s’estrena un nou circuit infantil de motos elèctriques, una activitat divertida i 100% sostenible pensada per a nens i nenes de 3 a 10 anys. Les motos són fàcils de conduir i el personal de l’estació oferirà instruccions i assistència per a garantir una experiència segura i divertida. Les entrades es poden adquirir directament al Punt d’Informació de l’estació.

En l’àmbit gastronòmic, la renovada Braseria Les Marmotes presenta una nova proposta d’alta muntanya: els esmorzars de forquilla amb vistes espectaculars. Aquest servei complementarà l’oferta de restauració, que també inclourà el Bar Cafeteria La Portella i un Foodtruck.

En el seu compromís amb la sostenibilitat, Vallter posa en marxa la campanya digital #VallterCuidaLaMuntanya i, en col·laboració amb MadTeam, realitzarà una neteja per les pistes i espais de l’estació per a mantenir la muntanya neta i saludable.





Nou punt d’informació del Parc Natural a Vallter

Vallter compta aquesta temporada d’estiu amb un nou Punt d’Informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, situat a la base de l’estació, amb l’objectiu de reforçar la capacitat d’informació i atenció als usuaris. Com a complement a aquest punt d’informació, una altra novetat destacada és el nou servei d’informació itinerant que ofereix el parc, el qual complementarà la tasca informativa i d’atenció que es realitza als centres fixos. Les tasques principals dels informadors itinerants inclouen garantir una acollida càlida i proporcionar informació activa als visitants sobre els valors naturals i culturals del parc, les restriccions per a la seva conservació, i les bones pràctiques per a una visita responsable amb el mínim impacte. També s’encarreguen de lliurar material informatiu als visitants que ho requereixen.

El punt d’informació i el servei itinerant estaran a disposició dels usuaris tots els caps de setmana i festius fins al 25 de juliol, i de l’11 de setembre fins a l’1 de novembre. Durant el període comprès entre el 26 de juliol i el 10 de setembre, el servei serà diari per a atendre la major afluència de visitants.





Vallter acull la primera jornada d’estiu del Club Pirineu365

A més, la temporada d’estiu del Club Pirineu365, comunitat que ja supera els 35.000 membres, donarà el seu tret de sortida amb una jornada a Vallter. Aquesta iniciativa, emmarcada en l’objectiu de desestacionalitzar l’oferta de les estacions de muntanya d’FGC i promoure les visites durant tot l’any, promet un dia ple d’activitats exclusives, avantatges i sorpreses per als seus socis.

Durant aquesta primera trobada estival, els membres del Club Pirineu365 gaudiran d’un programa dissenyat per a totes les edats i gustos. La jornada inclourà una pujada amb el Telecadira Panoràmic del Ter, que ofereix vistes impressionants de l’entorn. Seguidament, s’organitzarà un esmorzar de forquilla a la renovada Braseria Les Marmotes, ideal per a agafar forces abans de continuar amb les activitats. Alhora, es podrà participar en una ruta dels miradors i en una visita al naixement del riu Ter, un dels punts més emblemàtics de la vall. Els més petits tindran l’ocasió de divertir-se en el nou circuit infantil de motos elèctriques.





Altres activitats