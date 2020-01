Les estacions de Vallter 2000 i Vall de Núria han decidit tancar preventivament les seves instal·lacions a causa de les condicions climatològiques adverses del temporal ‘Gloria’, que està afectant Catalunya. Les pròximes hores s’esperen fortes ratxes de vent i hi ha perill d’allaus, amb una acumulació de gruixos de neu superiors als 250 cm durant les pròximes 48 hores, fet pel qual Vallter 2000 ja no ha obert aquest matí les seves portes i Vall de Núria quedarà tancada a partir d’aquesta tarda. Aquesta situació es mantindrà almenys fins dimecres, quan es preveu que els efectes del temporal remetin.

Al web d’FGC i als canals twitter @FGC i @FGCcorporatiu així com als webs de Vallter 2000, Vall de Núria i als respectius perfils de xarxes socials s’anirà actualitzant la informació segons evolucioni l’episodi.

Protecció Civil té activat el pla NEUCAT per les possibles afectacions del temporal a les comarques de la Catalunya Central i Girona, així com el VENTCAT per les fortes ventades que es preveuen a la meitat est de Catalunya, Pirineu i Prepirineu i l’INUNCAT pel fort onatge que afectarà tot el litoral i la previsió de pluges abundants a partir de dimarts. Davant d’aquests episodis, seguiu les recomanacions de Protecció Civil.