L’ambaixadora d’Andorra als Països Baixos, Esther Rabasa, s’ha desplaçat aquest dilluns a la Haia per reunir-se amb els responsables de l’Organització per la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) i de la Cort Penal internacional (CPI), organismes internacionals dels quals Andorra n’és part, així com de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia.

Durant la trobada amb el director general de l’OPAQ, Fernando Arias, Rabasa ha refermat el compromís del Principat en aquest àmbit de cooperació internacional. L’OPAQ s’encarrega de promoure i verificar les disposicions del Conveni sobre les Armes Químiques, que prohibeix l’ús d’aquest tipus d’armes i exigeix la seva destrucció.

En aquest sentit, cal recordar que Andorra contribueix anualment al Fons fiduciari de la Xarxa de les víctimes de les armes químiques de l’OPAQ i per primera vegada aquest any contribuirà al Fons fiduciari del Centre Químic i Tecnològic. L’aportació a ambdós fons, aprovada pel Govern el desembre passat, és de 10.000 euros.

Precisament, la contribució s’ha formalitzat avui a través d’una cerimònia d’intercanvi de cartes entre l’ambaixadora Rabasa i Fernando Arias, qui ha agraït el suport andorrà al Centre Químic i Tecnològic. Una instal·lació que té l’objectiu de reforçar les capacitats de l’OPAQ per fer front a les futures amenaces vinculades a les armes químiques, així com oferir suport als Estats part de la mateixa organització.

D’altra banda, Esther Rabassa també s’ha reunit aquest dilluns a la Haia amb el director executiu del Fons fiduciari de la Cort Penal Internacional per a les víctimes, Pieter W. De Baan, per tal de reiterar el suport d’Andorra a aquest òrgan.

El Fons fiduciari per les Víctimes va ser creat el 2002 amb aplicació de l’Estatut de Roma per contribuir al procés de recuperació de les víctimes dels crims de genocidi, crims contra la humanitat, crims de guerra i crims d’agressió. Per aconseguir-ho, la CPI posa en marxa programes de reparació i d’assistència que permeten a les víctimes retrobar la seva dignitat i participar en la vida comunitària.

Des de l’inici de la seva col·laboració el 2008, Andorra ha destinat més de 110.000 euros en concepte de contribució voluntària que s’han dedicat majoritàriament a accions del Fons dirigides a les víctimes que han sofert un perjudici causat pels crims de violència sexual. De fet, Pieter W. De Baan ha agraït a Andorra el seu suport i la seva determinació en aquest terreny. Durant la reunió, l’ambaixadora Rabasa i el director executiu han coincidit a destacar la importància de fer conèixer als donants privats l’existència del Fons del CPI per tal que si així ho desitgen hi puguin contribuir.

L’ambaixadora Rabasa ha finalitzat la seva visita a la ciutat neerlandesa reunint-se amb el secretari general de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia, Jean-Marc Thouvenin. Precisament, el Govern finança dues beques pels cursos d’hivern i d’estiu d’aquesta institució en el marc de la seva política de cooperació al desenvolupament. Aprofitant que del 6 al 24 de gener del 2020 es celebren els cursos d’hivern, l’ambaixadora Rabasa ha conegut la Maria Emilyinda Jeddalhlyn Pia Benosa, l’estudiant que es beneficia de la beca andorrana.