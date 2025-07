Una unió per a la protecció i recuperació de l’almesquera

Un exemplar d’almesquera (Gencat.cat)

El Govern, FEDA, Capesa, el Grup Heracles i PERSA signen un acord de col·laboració per a finançar el desenvolupament del pla de recuperació i protecció de l’almesquera (Galemys pyrenaicus), projecte que pilota l’Executiu. L’acord s’ha batejat com a DesmAND i permetrà aportar un total de 55.500 euros –a part de les dotacions anuals que ja fa el Govern amb un pressupost total de 250.000 euros dividit en quatre anys– al pla de recuperació que el juny de l’any passat el Govern va posar en marxa, juntament amb l’aprovació de 15 plans de recuperació per a altres espècies en perill d’extinció.

L’almesquera és una espècie autòctona que a Andorra, en els darrers 30 anys, ha vist reduïda la seva població entorn al 70% i ha posat en risc la seva continuïtat. Aquest animal habita al llarg del Pirineu, en zones franceses, andorranes i espanyoles, i també té comunitats a Portugal.

Aquests declivis poblacions han estat documentats en els 4 països (Espanya, França, Portugal i Andorra) en els que hi té la seva àrea de distribució, i es tem que en els últims 10 anys els efectius poblacionals s’hagin reduït fins a un 50% o més. Cal tenir en compte que, l’almesquera a Andorra, està catalogada com a espècie en perill d’extinció (EN).

El projecte DesmAND, que desenvoluparà la consultora mediambiental Ambiotec, sota la direcció del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, comptarà amb una primera fase d’estudi de situació i una segona que ja constarà del treball en terreny directament. L’objectiu del pla de recuperació de l’almesquera consta de sis punts:

Conèixer la distribució i l’estat de les poblacions (efectius, connectivitat i estat genètic). Reduir o eliminar els impactes i amenaces que alteren les condicions de l’hàbitat. Revertir zones malmeses importants per a l’espècie. Afavorir la dispersió i l’assentament l’espècie. Monitorar les poblacions més enllà del propi pla de recuperació. Millorar la conscienciació sobre l’espècie al públic general.

Representants de les quatre empreses i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, han signat el conveni per al projecte DesmAND, aquest dijous, 17 de juliol, a la sala de premsa de l’edifici de serveis de FEDA.

En la roda de premsa posterior a la signatura, el director general de FEDA, Albert Moles, ha remarcat que projectes com el DesmAND exemplifiquen el ferm compromís que manté FEDA envers la sostenibilitat. “La cura del medi ambient és una de les verticals que treballem de manera activa”, ha afirmat, tot destacant que la transició energètica i la preservació del territori són pilars fonamentals de l’entitat. També ha assenyalat que aquesta visió es tradueix “en l’increment del percentatge d’electricitat d’origen renovable que consumim al país i també sent part activa de projectes com aquest”.

Tot seguit, el ministre Guillem Casal ha destacat que l’assoliment de l’entesa “ens permet sumar esforços i col·laboracions per a poder impulsar amb més energia el pla de recuperació que el Govern va posar en marxa ara fa una any”. En aquest sentit, Casal ha recordat que fa pocs mesos el Govern va aprovar un acord amb els comuns de Canillo i Ordino per a impulsar una nova figura de protecció del territori que ajudi a preservar el 30% d’Andorra. “Si protegim el territori, però no hi tenim fauna i flora que hi visqui, no té la protecció, perd valor”.

Finalment, el gerent d’Ambiotec, Víctor Martínez, ha fet una exposició de les línies mestres del Pla de Recuperació de l’Almesquera, tot posant en valor la importància de la col·laboració públicoprivada en projectes com el DesmAND i refermant que la cura de l’almesquera, com a espècie, ha d’anar més enllà de la plurianualitat del PRA.