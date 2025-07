Taula de treball per a abordar el futur del sector primari a la Seu i a l’Alt Pirineu

Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

Aquest dijous ha tingut lloc a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell una reunió de la taula de treball que vol abordar el futur del sector primari a la Seu i a l’Alt Pirineu, i que ha comptat amb la participació d’Enric Vadell, director dels Serveis Territorials d’Agricultura a l’Alt Pirineu i Aran; Carlos Guàrdia, director general de Polítiques de Muntanya; Cristina Espinar, cap de Servei d’Actuacions de Muntanya; Amàlia Sanz, directora d’IDAPA; Bernat Lavaquiol, enginyer i investigador del sector agroalimentari; Miquel Albero, regidor del grup municipal de la CUP; i l’alcalde de la Seu, Joan Barrera.

En aquesta reunió s’ha volgut recuperar el treball que va dur a terme Bernat Lavaquiol en el passat mandat municipal, el qual proposava la creació d’un centre d’investigació de la llet aplicat al territori urgellenc i al Pirineu.

En aquesta taula de treball, els diferents departaments de la Generalitat relacionats amb el sector primari, especialment el Departament d’Agricultura i Ramaderia, han explicat que l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) establirà, a partir del pròxim setembre, un primer grup a la Seu d’Urgell que anirà creixent. Properament s’anunciarà com es portarà a terme.

Una altra qüestió abordada en aquesta taula de treball ha estat la manera de com ha de créixer i quina importància se li ha de donar el sector primari, sense que això comporti no perdre el patrimoni actual i alhora de com cal diversificar l’economia per a no haver de dependre del sector serveis “amb les conseqüències negatives que això comporta”.

La reunió d’aquesta taula de treball ha estat “productiva” on tots els participants han donat suport “inequívoc” a la proposta d’impulsar aquest centre agroalimentari. Aquesta taula s’anirà reunint periòdicament per a treballar amb aquest objectiu.

Per la seva part, l’alcalde Joan Barrera, remarca la importància de treballar pel futur de la ramaderia i l’agricultura al territori. “Des de la Seu hem de jugar un paper clau a l’hora de donar suport a agricultors i ramaders, com també de donar suport a la Generalitat per tal que desenvolupi aquest centre de recerca agroalimentària, amb l’objectiu que pugui fer créixer aquest sector en diferents aspectes”.