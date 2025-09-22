Salut, cultura i benestar, al 13è Saló de la Gent Gran d’Escaldes

Escaldes-Engordany acollirà els dies 1 i 2 d’octubre la 13a edició del Saló de la Gent Gran, que tindrà lloc a la sala Prat del Roure. Aquesta iniciativa biennal té com a finalitat reunir la gent gran en un espai comú per a donar-los a conèixer els diferents serveis i recursos existents al país adreçats al col·lectiu.
Amb aquest esdeveniment, “el Comú d’Escaldes-Engordany reafirma el seu compromís amb la gent gran, conscients de la seva contribució decisiva al desenvolupament de la parròquia i del país”. El saló vol ser alhora un reconeixement a la seva aportació i experiència, i un punt de trobada per a donar resposta a les seves necessitats i inquietuds.
La programació inclou una àmplia varietat de propostes que abracen àmbits com la salut, l’esport, la cultura, les relacions socials, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies. A més de visitar els expositors, els assistents podran gaudir d’activitats complementàries com actuacions musicals, espectacles de dansa i masterclass de ball, entre d’altres.
El 13è Saló de la Gent Gran es consolida així com una cita de referència que promou el benestar integral i una vida activa i plena per al col·lectiu sènior. La programació completa es pot consultar al web del Comú: www.e-e.ad.