Una bona feina coral està donant els seus resultats al FC Andorra

Molts es preguntaven, en començar la temporada, com seria l’estrena del FC Andorra a la segona categoria en importància del futbol espanyol. Després de disputar-se 17 jornades ja es poden extreure les primeres impressions, malgrat que encara hi ha molt per jugar. D’entrada s’ha de reconèixer que, probablement, ni els més optimistes somiaven en veure els tricolors tan amunt a la taula classificatòria.

Després de la treballada victòria d’ahir dilluns, al camp d’un lluitador Eivissa, amb els 3 punts assolits, el FC Andorra se situa sisè a la lliga i, per tant, en zona de promoció per a l’ascens. Però, que aquest arbre no ens impedeixi veure el bosc. El bosc és la realitat, el tocar de peus a terra, el dia a dia, el treball col·lectiu… Més endavant ja hi haurà temps per a imaginar coses boniques.

La realitat certifica que els d’Eder Sarabia -molt culpable del bon paper dels seus homes- són sisens, amb 27 punts, a 4 del segon i tercer classificats (las Palmas i Burgos) i a 7 del líder, un intractable Alabès. Aquesta, és una situació de mèrit i que apropa el conjunt del Principat als 40 punts que mig garanteixen la permanència.

Però, sense cridar al mal temps, alerta amb la lliga SmartBark, que seria perfectament una primera divisió en altres països. Els bons i els mals moments passen, com passen també les tempestes d’estiu. És per això que cal ser cauts i fer el que diuen molts entrenadors encara que sembli un tòpic: anar partit a partit.

I, parlant de partits i de tòpics, el proper per al FC Andorra, precisament, serà un nou examen d’aquells ben complicats. Els andorrans jugaran diumenge vinent, 4 de desembre, a les 14 hores, a l’Estadi Nacional. I ho farà contra tot un Cartagena que és just per sobre a la taula (5è) amb 1 punt més.