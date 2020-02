Una avaria ocorreguda aquest divendres a la tarda ha obligat a Naturlandia a tancar el Tobotronc. No es preveu que es pugui reparar abans de la setmana vinent. Per tant, no funcionarà en tot cap de setmana.

Aquest incident no afecta al funcionament del parc que, els propers dies, oferirà la resta d’activitats amb tota normalitat.

Els visitants que vinguin a Naturlandia aquest cap de setmana gaudiran d’un 20% de descompte en l’entrada única.