Bacallà amb acompanyament de samfaina (Getty images)

Pocs peixos hi ha tan versàtils a la cuina com el bacallà. Una espècie que fa molts anys patia una certa desconsideració i, ara, en canvi, és meleta de romer en totes les seves versions. El bacallà és bo de totes les maneres, en esqueixada després d’haver estat dessalat, fent el seu paper en una bona brandada, a la planxa, al forn amb un gratinat d’all i oli, confitat en oli en el seu punt de cocció… Hi ha tantes maneres de cuinar aquest peix i és tan agraït que aquesta setmana la recepta va en el seu honor: Bacallà amb samfaina.

Ingredients

400 grams de bacallà dessalat

1 ceba gran, tallada a daus

2 pebrots vermells, tallats a tires

2 carbassons mitjans, tallats a rodanxes

4 tomàquets madurs, pelats i tallats a trossos

2 albergínies mitjanes, tallades a daus

3 grans d’all, picats

Oli d’oliva

Sal i pebre al gust

1 fulla de llorer

1 branca de farigola





Instruccions

Preparació del bacallà:

Poseu el bacallà dessalat en una cassola amb aigua bullint i deixeu-lo durant uns 5 minuts.

Traieu el bacallà de la cassola i deixeu-lo refredar una mica. Un cop refredat, desfeu el bacallà en trossos mitjans, eliminant les espines i la pell.





Preparació de la samfaina:

En una paella gran, escalfar 2 cullerades d’oli d’oliva a foc mitjà.

Afegiu la ceba i els alls picats, i sofregiu fins que estiguin daurats.

Afegiu els pebrots vermells, els carbassons i les albergínies. Saltegeu les verdures fins que estiguin ben tendres.

Incorporeu els tomàquets tallats, la fulla de llorer i la branca de farigola. Deixeu coure a foc baix durant uns 15-20 minuts, remenant de tant en tant.

Ajusteu de sal i pebre segons el vostre gust.





Combinació del bacallà i la samfaina:

Afegiu el bacallà desfet a la samfaina i remeneu amb compte perquè els ingredients es barregin bé.

Deixeu coure la barreja durant uns 10 minuts més a foc baix perquè els sabors es fusionin.

Retireu la fulla de llorer i la branca de farigola abans de servir.

Es pot servit al plat acompanyant amb una mica d’oli d’oliva per sobre i amb un branquilló de farigola com a decoració, opcional.