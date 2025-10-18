Un partit boig i amb dues pròrrogues acaba amb victòria per al BC Andorra davant del Girona (115-113)

Primera victòria de la temporada (115-113) per al BC Andorra en un partit contra el Bàsquet Girona, disputat al pavelló Toni Martí, i on el conjunt de Principat ha tirat de fe, al final, per a endur-se el triomf. El matx ha tingut de tot -coses bones i altres de dolentes-, però el que compta és que s’ha guanyat. L’encontre d’aquest dissabte ha estat una autèntica muntanya russa, no apta per a cardíacs.
El partit ha començat immillorablement per als andorrans amb un parcial de 12-2 de sortida i 28-10 al final del primer quart. Als gironins no els entrava res. Els de Joan Plaza estaven ben col·locats en defensa i, en atac, Aaron Best començava encertat des del triple. Era un BC Andorra fresc d’idees, ràpid en les transicions i dur en defensa. Semblava que els pirinencs, per fi, havien canviat el xip respecte els altres compromisos de lliga.
Però, tan sols era un miratge, al segon quart van tornar els fantasmes a la parròquia andorrana, la falta de lideratge en el joc interior, amb un altre fluix partit d’Artem Pustovyi, i la passivitat i l’apatia tornaven a aparèixer en els jugadors tricolors. De la seva banda, el Girona anava creixent, anava remuntant fins a capgirar els 18 punts de desavantatge abans del descans, per a arribar amb un 47-48 als vestidors, i amb un Needham i Vildoza que lideraven l’equip de Moncho Fernández.
Al tercer quart, els de Joan Plaza han seguit anestesiats, sense trobar la manera d’anotar amb facilitat. Els gironins trobaven les primeres diferències còmodes en el marcador, arribant a la fi del tercer període amb un 61-70 al seu favor.
El darrer quart ha estat un vull i no puc per als del Principat. Ha reaccionat Shannon Evans que tractava, no només de que el Girona no marxés en el marcador, si no també d’aproximar-se per a arribar amb opcions al final del partit. I així ha estat. Un triple d’Stan Okoye posava el 89-91 en el marcador dins dels últims 30 segons, i un inversemblant triple de camp a camp de Rafa Luz forçava la pròrroga gairebé a l’últim segon amb el 92-92. Serà, sens dubte, una de les cistelles de la temporada.
A la prórroga el BC Andorra arribava amb les 5 faltes personals del seu millor jugador a la segona meitat, Shannon Evans i passava el mateix amb Morris Udeze. Mentre, el Girona es trobava també amb el seu millor jugador del partit, eliminat per faltes, Needham. Ha estat una pròrroga on primer han agafat distàncies els andorrans amb un 100-96, però, després han remuntat els gironins amb el 101-103 i, a falta de 10 segons per al final, una altra vegada Rafa Luz tornava a forçar una nova pròrroga.
En la segona pròrroga qui s’ha afegit a la festa andorrana per a acabar d’aconseguir la primera victòria de la temporada a l’ACB es l’exjugador del Bàsquet Girona, Yves Pons, ara amb els tricolors. Pons ha acabat anotant 20 punts contra el seu exequip. Amb la Bombonera dempeus i esperonant al seu equip al final no s’ha escapat i ha arribat la tant desitjada primera victòria, en una autèntica muntanya russa de partit.
El proper compromís d’un BC Andorra que ha sortit del descens amb aquest triomf, serà el diumenge 26 d’octubre, a les 17 hores, a la pista del Bilbao Basket.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (18), Artem Pustovyi (2), Morris Udeze (10), Aaron Best (19), Rafa Luz (13), Stan Okoye (10), Chumi Ortega (3), Ferran Bassas (0), Justin McCoy (8), Kyle Kuric (10), Rubén Guerrero (2), Yves Pons (20).
Anotadors del Bàsquet Girona: Pep Busquets (14), S. Hollanders (0), D. Needham (19), Mark Hughes (10), Guillem Ferrando (0), P. Vildoza (13), O. Livingston (13), Martynas Geben (6), Juan Fernández (10), Sergi Martínez (11), Nikola Maric (8), M. Susinkas (9).