Un col·lectiu de ciutadans ha organitzat per al dimecres una acció de protesta pacífica en suport al poble palestí

Un grup de ciutadans i ciutadanes preocupades s’ha organitzat de manera autònoma per a dur a terme una acció de protesta pacífica en suport al poble palestí. L’objectiu és doble: “condemnar el genocidi en curs a Gaza i visibilitzar la tragèdia humanitària, posant nom i veu a les víctimes, especialment als infants assassinats”, assenyala aquest col·lectiu.
Aquest dimarts, 22 d’octubre, la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella acollirà una lectura pública ininterrompuda, de les 10.00 fins a les 20.30 hores (aproximadament). Diverses persones voluntàries es rellevaran per a llegir, cada 10 o 15 minuts, els noms dels nens i nenes morts i un manifest breu, utilitzant només un micròfon i la seva veu. Segons l’organització, es preveu que ben bé un centenar de persones participin en l’esmentada lectura.
Així mateix es vol deixat molt clar que l’acte va a càrrec d’una “ciutadania autoorganitzada amb esperit pacífic i simbòlic”. També fan una crida per a donar-hi suport, bé sigui per a llegir durant una franja curta (uns 10 minuts), per a ajudar en l’organització logística o simplement per a ser-hi presents en silenci, fent suport. La participació es canalitza mitjançant un formulari d’inscripció per franges de 30 minuts, per a garantir la continuïtat i l’ordre de l’acte: Formulari d’inscripció aquí. També es demana ajuda a col·lectius, entitats i persones sensibles a la causa, per a fer difusió, aportar voluntariat, o cobrir l’acte per xarxes i mitjans.