D’Amic i Amat. Missioners d’esperança entre els pobles

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Celebrem avui el Diumenge Mundial de les Missions (DOMUND), donem gràcies pels més de 5.500 missioners i missioneres que caminen en el món per a portar esperança, amor i la salvació de Déu a qui necessita del consol i la llum de l’Evangeli. L’entrega generosa és signe visible de la força amb la que el Crist vivent transforma les nostres vides i comunitats.
El DOMUND és una oportunitat per a renovar la nostra convicció de que tota ajuda compta: una pregària, un gest de recolzament, una contribució econòmica… Els petits gestos poden fer que la nostra vida es converteixi en missionera.
Us convido estimats diocesans a fer de les nostres vides una missió per als altres, per a qui tenim al nostre voltant, i perquè no, preguntar-nos si el bon Déu ens demana una “missio ad gentes” fora de la nostra església diocesana. Recordem amb agraïment el testimoni missioner dels nostres estimats sacerdots diocesans Mn. Jordi Coll, Mn. Sebastià Bonjorn i Mn. Lluís Dies, i religiosos com el Gmà Miquel Betbesé, P. Albert Jou, P. Lluís Farré, Gna. Marta Armengol i la Gna. Amàlia Bordoll, alguns d’ells encara en missió a Argentina, Perú i Senegal.
Els missioners són aquells cristians que estan cridats pel baptisme a anunciar l’Evangeli. Déu crida a alguns a fer-ho fora de la seva terra com una vocació pròpia. Aquests són els missioners, han rebut una crida per a anunciar l’Evangeli fora del seu lloc de origen.
Gràcies estimada església d’Urgell pel vostre compromís i col·laboració en aquesta gran missió, de ser testimonis de l’Amor enmig del nostre món i especialment avui, fora de la nostra pròpia església diocesana. Continuem enviant missioners en un món on cada dia necessitem més de l’anuncia de la Bona Nova de l’Evangeli.
Com ens recordava el Papa Francesc en el missatge del DOMUND 2025: L’acció missionera de transmetre i formar una fe madura en Crist és el paradigma de tota l’obra de l’Església.
I el mateix Papa Lleó XIV en ocasió de la trobada dels directors de les Obres Missionals Pontifícies Nacionals, el passat mes de maig, exhortava i agraïa la responsabilitat de tots els batejats en el sosteniment de les comunitats eclesials on l’Església encara és jove.
Tots, doncs, podem ser missioners a través de la nostra delegació diocesana, amb el nostre delegat Mn. Jaume Soy i la subdelegada la Sra. Cristina Ribot, acollint els missioners que visiten les parròquies i arxiprestats, podem organitzar unes vacances d’estiu per ser missioners com molts joves ofereixen les seves vacances per la missió, també a nivell espiritual a través de la pregària i l’oferiment del sofriment podem unir-nos a la missió i finalment també econòmicament amb l’aportació que cadascú puguem col·laborar perquè l’Església tingui suficients recursos ens aquests territoris on l’Església està naixent.
Amb l’esperit missioner, us desitjo un bon diumenge del DOMUND, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell