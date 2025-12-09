Baró reclama al Govern “concreció i estratègies clares davant els reptes energètics del país”

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha registrat aquest dimarts un seguit de preguntes escrites adreçades al Govern per tal de conèixer quines estratègies s’estan desenvolupant per a garantir la seguretat energètica, reduir el consum de recursos naturals essencials i preparar el país davant l’escenari global de descarbonització.
El conseller general i president suplent del GPS, Pere Baró, demana al Govern explicacions sobre els criteris que orienten la planificació urbanística i territorial del Principat en relació amb la reducció del consum de recursos materials essencials com l’energia, l’aigua i el sòl. Igualment, sol·licita que s’aclareixi com es garanteix que aquestes polítiques tinguin en compte la capacitat física i ecològica limitada del territori andorrà.
Baró adverteix que, en un context d’emergència climàtica i de pressió sobre els recursos naturals, “Andorra no es pot permetre continuar dissenyant el seu model territorial sense integrar límits ambientals reals i verificables”, i remarca que cal establir criteris més estrictes per a assegurar un desenvolupament sostenible.
Així mateix, el conseller socialdemòcrata manifesta la preocupació del seu grup davant la dependència energètica absoluta del país respecte de recursos externs basats en hidrocarburs. En aquest sentit, pregunta al Govern quines previsions o plans existeixen per a “afrontar una inevitable disminució dels subministraments actuals i garantir, alhora, la seguretat i l’assequibilitat energètica, tenint en compte l’escenari d’incertesa global i les exigències de descarbonització”.
Segons Baró, “sense una estratègia clara i calendaritzada per a reduir la nostra dependència energètica, Andorra s’exposa a un futur de vulnerabilitat, encariment i manca d’autonomia”. El GPS considera imprescindible que l’Executiu presenti informació transparent, objectiva i verificable sobre les accions que té previstes en aquest àmbit.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata reitera que continuarà exercint “una oposició responsable, exigent i constructiva, especialment davant d’àmbits estratègics que comprometen el futur energètic, territorial i econòmic del país”.