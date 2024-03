Quatre arrestats els darrers dies al Pas de la Casa

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Els darrers dies, la Policia ha detingut, al Pas de la Casa, dos nois de 19 anys i no residents. A un d’ells, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, per amenaces, i a l’altre, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per lesions. Els fets van tenir lloc la matinada de divendres després d’una forta discussió que va derivar en una agressió. Durant la intervenció policial, un dels joves va amenaçar de mort diverses vegades l’altre, que l’havia agredit prèviament.

El mateix divendres, també al Pas de la Casa, un altre home de 32 anys i no resident va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions després de ferir un altre amb un got de vidre durant una baralla en un local nocturn. El van controlar en un primer moment els agents de Circulació d’Encamp.

També al Pas de la Casa, un altre home, de 38 anys i no resident, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una pena d’expulsió.