Tres persones ferides en un accident de trànsit a la C-14, a Fígols i Alinyà

Tres persones han resultat ferides menys greus en un accident de trànsit aquest dimarts, a la C-14, a Fígols i Alinyà. L’avís del sinistre, que va tenir lloc al punt quilomètric 159, es va rebre cap a tres quarts de vuit del vespre. En la topada s’hi van veure involucrats dos vehicles, una furgoneta i un cotxe. Arran del xoc, dos homes i una dona van ser traslladats a l’Hospital de la Seu d’Urgell.
Al lloc del sinistre s’hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.