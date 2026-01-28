Tres persones ferides en un accident de trànsit a la C-14, a Fígols i Alinyà

By:
On:
In: Pirineu
Accident de trànsit a la C-14 a Fígols i Alinyà (Foto: Bombers Nargó)
Accident de trànsit a la C-14 a Fígols i Alinyà (Foto: Bombers Nargó)

Tres persones han resultat ferides menys greus en un accident de trànsit aquest dimarts, a la C-14, a Fígols i Alinyà. L’avís del sinistre, que va tenir lloc al punt quilomètric 159, es va rebre cap a tres quarts de vuit del vespre. En la topada s’hi van veure involucrats dos vehicles, una furgoneta i un cotxe. Arran del xoc, dos homes i una dona van ser traslladats a l’Hospital de la Seu d’Urgell.

Al lloc del sinistre s’hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]