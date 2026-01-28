Acord de patrocini d’Andbank i la FAF per a impulsar el futbol andorrà i, en especial, la selecció absoluta femenina

Andbank i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) han formalitzat un acord de patrocini per als pròxims quatre anys amb l’objectiu de donar suport al futbol andorrà com a patrocinador principal i, en especial, a la selecció absoluta femenina. Aquest conveni es basa en els valors compartits entre ambdues institucions: esforç, excel·lència, treball en equip i desenvolupament de joves talents.
L’acte de presentació del conveni ha comptat amb la presència de Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank i Fèlix Álvarez, president de la Federació Andorrana de Futbol. També han assistit a la presentació, Alfonso Martín, vicepresident de la FAF, i Marc Rodríguez, vocal.
Aquest conveni estratègic neix amb la voluntat de sumar esforços, coneixement i compromís per a contribuir activament al desenvolupament del futbol andorrà. Andbank i la FAF comparteixen “una mateixa manera d’entendre el progrés: basada en l’esforç, la formació, el treball en equip i la igualtat d’oportunitats”. En aquest sentit, la col·laboració posa l’accent en el futbol femení i el seu enorme creixement en els darrers anys com a eix clau per a construir un futur esportiu més sòlid, inclusiu i amb impacte social, alineant els valors del banc amb els del futbol com a eina de creixement personal i col·lectiu.
La FAF és l’organisme que regula i promou el futbol al Principat. El futbol és l’esport amb més llicències federatives del país, amb aproximadament 3.488 llicències registrades en la temporada esportiva més recent, de les quals 425 són de categoria femenina. Aquestes xifres representen una part significativa de les més de 9.000 llicències esportives federatives del país, de les quals el futbol és l’esport col·lectiu dominant.
La participació femenina en el futbol ha anat creixent, amb un augment percentual de llicències femenines, tot i que encara representa una fracció del total global. A nivell de competicions, la FAF supervisa diverses categories, des del futbol base fins a les divisions sènior i les seleccions nacionals que competeixen en el calendari internacional de la UEFA i la FIFA.
Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, ha afirmat que “aquest acord representa una mostra del compromís d’Andbank per a continuar invertint en projectes que reforcen els valors de l’esforç, la igualtat i la superació. Apostar pel futbol femení i de base no només és una inversió esportiva, sinó una aposta pel futur de les joves i els joves d’Andorra.”
Fèlix Álvarez, president de la FAF, ha expressat que “estem molt satisfets de comptar amb el suport d’Andbank en una etapa clau per al creixement del futbol femení i de la base. Aquest conveni ens permetrà impulsar projectes ambiciosos que fomentin la participació i la visibilitat de tots els nivells del futbol al nostre país”.