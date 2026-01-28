Eduard Tor finalitza vuitè al Titan Winter Invitational de Melbourne (Florida)

El jugador de golf andorrà, Eduard Tor (FGA)

Amb una targeta final de 225 cops (74 + 78 + 73) després dels tres dies de competició, el jugador de golf andorrà, Eduard Tor, ha aconseguit la vuitena posició final en el Titan Winter Invitational disputat a Melbourne (Florida). Una primera competició de l’any, on els jugadors es van trobar uns recorreguts complicats per culpa d’unes condicions meteorològiques adverses amb fred i pluja que va dificultar el joc.

A més, els greens estaven ràpids i durs, cosa que va provocar que tots els jugadors assolissin puntuacions força altes. El guanyador va ser Vedant Sirohi amb un total de 219 cops.

